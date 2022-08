Il Bayern Monaco prossimo rivale dell'Inter in Champions League , ha scattato l’annuale foto di rito, in periodo di Oktoberfest, con giocatori e staff tcnico che indossano abiti della tradizione bavarese e tengono in mano un boccale di birra Paulaner, storico sponsor del club bavarese. Questa volta, però, è successo qualcosa di curioso. Se si guardano le foto, infatti, tra le 31 persone presenti, due giocatori, per la precisione Sadio Mané , non sono in posa con la birra. Il primo è più evidente perché in prima fila, l’altro si nasconde meglio in terza fila. Si potrebbe scherzare su questa cosa, invece il motivo è da conoscere e da rispettare. I due nuovi acquisti si sono infatti rifiutati di apparire con una birra in mano a causa delle loro convinzioni religiose. L’ala sinistra, già a segno 4 volte in 5 partite nella nuova esperienza in Germania, e il terzino destro ex Ajax sono musulmani devoti. La loro religione vieta il consumo di bevande alcoliche dunque hanno scelto di aderire all’iniziativa solo per l’outfit tradizionale.