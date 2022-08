Nomi pesanti quelli di Cristiano Ronaldo e Erling Haaland, soprattutto se accostati al club che fino a poche settimane fa poteva contare su um bomber come Robert Lewandowski. Sì, si parla ovviamente del Bayern Monaco, che in estate ha perso il cannoniere polacco, passato al Barcellona, e di fatto non lo ha sostituto, pur senza scordarsi l'arrivo di Sadio Manè, attaccante fortissimo ma non il classico "numero 9". In un'intervista a Sport Bild è Hasan Salihamdzic, direttore sportivo dei bavaresi, a svelare qualche retroscena, partendo dal nome di Cristiano Ronaldo: "Se guardiamo al nostro attuale reparto offensivo, abbiamo otto giocatori per quattro posizioni. Abbiamo sperimentato nuove soluzioni, stanno attraversando tutti il loro miglior momento. Abbiamo anche talenti a cui vogliamo dare spazio, pertanto Ronaldo era fuori dalla nostra portata. Siamo molto contenti della nostra rosa".

Bayern, ex giocatore anche della Juventus, ha quindi spazzato via i rumors che vedevano CR7 accostato anche al Bayern in un'estate dove praticamente l'agente Jorge Mendes . In realtà il Bayern Monaco un obiettivo ce l'aveva, il norvegese Haaland, che però ha preferito la Premier League e il Manchester City, dopo l'esperienza al Borussia Dortmund. "Abbiamo avuto alcune conversazioni, non è un segreto. Avevamo in mente un tipo di operazione ma alla fine non è andata bene per vari motivi. Non voglio incolpare il giocatore. Ha deciso ciò che pensa sia meglio per lui. Credo che anche noi abbiamo preso ottime decisioni. I ragazzi che abbiamo qui sono eccezionali", ha raccontato Salihamidzic senza troppi giri di parole. Il dirigente del, ex giocatore anche della, ha quindi spazzato via i rumors che vedevano CR7 accostato anche al Bayern in un'estate dove praticamente l'agente l'ha offerto a mezza Europa pur di portarlo via dal Machester United . In realtà ilun obiettivo ce l'aveva, il norvegese, che però ha preferito la Premier League e il, dopo l'esperienza al. "Abbiamo avuto alcune conversazioni, non è un segreto. Avevamo in mente un tipo di operazione ma alla fine non è andata bene per vari motivi. Non voglio incolpare il giocatore. Ha deciso ciò che pensa sia meglio per lui. Credo che anche noi abbiamo preso ottime decisioni. I ragazzi che abbiamo qui sono eccezionali", ha raccontatosenza troppi giri di parole.

