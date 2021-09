Bellerin dall'Arsenal al Betis

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

Per settimane è stato accostato all'Inter, ma Hector Bellerin, alla fine, torna in patria. E non in una formazione di primissimo piano, bensì al Betis, che ha trovato un accordo con i Gunners sulla base di un prestito secco, senza alcun diritto o obbligo di riscatto. Con il terzino che ha accettato di ridursi lo stipendio per poter indossare la maglia biancoverde. Bellerin non è mai sceso in campo nelle prime tre giornate di Premier League, guardandosi dalla panchina unicamente la gara persa malamente all'esordio in casa del Brighton.

Bomba Rayo Vallecano: preso Falcao!

Radamel Falcao al Rayo Vallecano: non è una bufala, non è un'indiscrezione senza fondamento, ma la pura realtà. Il centravanti colombiano, completamente fuori dai piani del Galatasaray, ha prima rescisso il contratto con i turchi poi ha firmato con il neopromosso club madrileno. E dunque, a 35 anni suonati, riparte dalla Liga. Un campionato che conosce piuttosto bene, se è vero che proprio a Madrid, ma con la maglia dell'Atletico, in due stagioni aveva messo a segno l'enormità di 52 gol in campionato.

Falcao Atlético Credit Foto Eurosport

Nuno Mendes al PSG per 40 milioni

Il PSG ha messo a segno l'ennesimo colpo: dallo Sporting arriva il giovanissimo terzino sinistro Nuno Mendes, 19 anni, elemento già nel giro della Nazionale maggiore portoghese. Il costo? 40 milioni di euro. Una cifra enorme per un adolescente, ma i francesi hanno voluto anticipare la concorrenza. E per farlo hanno inserito nell'operazione anche Pablo Sarabia, che approda a Lisbona in prestito per mettere nelle gambe un minutaggio superiore a quello che la foltissima concorrenza dell'attacco parigino gli avrebbe concesso.

Emerson subito via dal Barça: va al Tottenham

Sognava di costruirsi una carriera al Barcellona, Emerson Royal. E a un certo punto pareva esserci riuscito, tanto che i catalani lo avevano richiamato dal Betis. E invece no, perché il futuro del brasiliano sarà altrove: al Tottenham di Fabio Paratici, che all'ultimo giorno di mercato ha pagato 25 milioni per regalarlo a Nuno Espirito Santo. Un innesto di livello per rinforzare la fascia destra dell'attuale capolista della Premier League. E l'ideale sostituto di Serge Aurier, che proprio nelle stesse ore ha rescisso con gli Spurs.

Il Leeds prende Daniel James dallo United

Cristiano Ronaldo arriva, Daniel James saluta. L'esterno del Manchester United, ancor più chiuso dal ritorno del portoghese, approda all'Elland Road a titolo definitivo con un contratto di cinque anni. E dà il via a un domino di maglie e numeri: il suo 21 viene preso da Cavani, che a sua volta abbandona il 7 lasciandolo proprio a Ronaldo. Un cerchio che si chiude.

Allegri: "Ronaldo via? Rimane la Juve, la cosa più importante"

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55