Se il mercato in entrata dell’Inter si è chiuso con l’arrivo di Joaquin Correa dalla Lazio , dopo un’estate complicata che ha visto i nerazzurri salutare prima Antonio Conte, poi due pezzi da novanta come Hakimi in seguito Lukaku , proprio nell’ultimo giorno di mercato blinda. Dopo un’estenuante trattativa i campioni d’Italia e il Toro hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto (in scadenza il 30 giugno 2023) di ulteriori due anni, portando la nuova scadenza al 30 giugno 2025. L’attaccante argentino vedrà sensibilmente ritoccato il proprio ingaggio che passerà a 6 milioni di euro netti più eventuali bonus legati al rendimento e agli obiettivi di squadra.