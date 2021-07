Nonostante l'arrivo, agognato, nel ritiro estivo di Auronzo di Cadore, il rapporto tra Luis Alberto e la Lazio sembra ormai arrivato ai minimi termini. In uscita, fin qui si è fatto il nome della Juventus, in una possibile operazione di mercato che potrebbe coinvolgere anche Federico Bernardeschi. In realtà, a fari spenti, anche il Milan starebbe lavorando su questa pista. Che all'apparenza potrebbe sembrare impraticabile, in realtà presenta sbocchi non indifferenti.

Sembra "fantamercato" e invece...

Serie B Chievo escluso dalla Serie B: c'era una volta la favola 3 ORE FA

La valutazione che la Lazio ha tracciato per il fantasista spagnolo classe 1992 è davvero consistente, tra i 45 e i 50 milioni. In realtà, come riporta Sportmediaset, nella trattativa potrebbero rientrare nomi come Alexis Saelemaekers, Rafael Leão, Samuel Castillejo e Mattia Caldara. Tutti nomi, specialmente i primi tre che farebbero particolarmente gola a Maurizio Sarri e alla sua filosofia calcistica. Insomma, il tecnico di Bagnoli avrebbe in mano, in questo senso, una margherita da sfogliare.

Luis Alberto e Maurizio Sarri a colloquio al ritiro estivo della Lazio ad Auronzo di Cadore (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Luis Alberto o Vlasic

Tuttavia, la trattativa deve ancora decollare. E, in ogni caso, se così sarà, si trascinerà fin verso i giorni bollenti delle trattative, ad agosto inoltrato. Nel frattempo, sempre nella medesima posizione, lasciata vacante dal trasferimento a parametro zero di Hakan Çalhanoglu all'Inter, il Milan continua a puntare il croato Nikola Vlasic , che il CSKA Mosca valuta 30 milioni di euro. Altra operazione di mercato particolarmente impegnativa.

Maldini: "Obiettivo mantenere le prime quattro posizioni"

Calciomercato 2020-2021 Milan: Chi è Nikola Vlasic, la risposta croata a Çalhanoglu 7 ORE FA