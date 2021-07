Roma ha trovato il suo sostituto: è Matias Viña, 23 anni (ne compirà 24 a novembre), terzino sinistro uruguaiano del Palmeiras. Sarà lui il secondo acquisto regalato dalla dirigenza giallorossa a José Mourinho dopo Rui Patricio. 17 giorni dopo l'infortunio che ha spezzato in due l'Europeo di Leonardo Spinazzola , laha trovato il suo sostituto: è, 23 anni (ne compirà 24 a novembre), terzino sinistro uruguaiano del Palmeiras. Sarà lui il secondo acquisto regalato dalla dirigenza giallorossa a José Mourinho dopo Rui Patricio.

L'accordo tra la Roma e il Palmeiras è stato trovato nelle ultime ore. I giallorossi offrivano 12 milioni, i brasiliani ne chiedevano 15. Come riporta 'Sky', si è trovata un'intesa nella classica via di mezzo, a 10 milioni più 3 di bonus. Felice Mourinho, che necessitava al più presto di un nuovo terzino sinistro. E felice Viña, che aveva chiesto la cessione al Verdão nell'ottica di approdare in quell'Europa che negli ultimi anni ha solo sfiorato.

Palmeiras-River Plate, Copa Libertadores 2020-2021: Matias Viña del Palmeiras (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Già, perché in un passato neppure troppo lontano l'uruguaiano è stato a più riprese accostato al Milan. Soprattutto all'inizio del 2020, quando militava in patria con il Nacional. In quell'occasione, però, a fare davvero sul serio è stato il Palmeiras, che se l'è portato a San Paolo. Scelta che ha pagato, se è vero che la formazione del portoghese Abel Ferreira ha conquistato sia la Copa Libertadores che la Copa do Brasil.

terzino puro, attento in fase difensiva senza dimenticarsi di spingere. È reduce da una buona Copa America, nonostante Quanto a Viña, si tratta di un mancino puro che al Palmeiras ha ricoperto in qualche rara occasione anche il ruolo di terzo difensivo. La sua posizione naturale è però quella del, attento in fase difensiva senza dimenticarsi di spingere. È reduce da una buona Copa America, nonostante la precoce eliminazione dell'Uruguay ai quarti di finale. E ora ad attenderlo c'è la Roma.

