Sarri e il portiere Kepa? Era la finale di Coppa di Lega con il Chelsea che perse quella sfida Caballero. L'ex portiere dell'Athletic Vi ricordate la lite, a distanza, trae il portiere? Era la finale di Coppa di Lega con ilche perse quella sfida contro il Manchester City . Kepa, all'epoca, era il portiere titolare dei Blues e, dopo un infortunio, era stato richiamato dalla panchina per far posto alla riserva Willy. L'ex portiere dell'Athletic si rifiutò di uscire perché erano solo crampi momentanei e rimase in campo fino ai rigori che decisero quella finale...

Sarri si arrabbiò davvero tanto per quell'episodio ma, per sua fortuna, e per fortuna di Kepa, tutto rientrò. Anche perché c'era una stagione da portare a termine, con il Chelsea che concluse l'annata con la vittoria dell'Europa League. Sarri rientrò poi in Italia, mentre Kepa rimase al Chelsea. Dalla scorsa stagione, però, il basco non è più titolare nella capitale londinese, in favore di Edouard Mendy che ha però sfornato prestazioni importanti. Anche in Europa.

Maurizio Sarri chiede a Kepa Arrizabalaga di uscire dal campo Credit Foto Getty Images

E ora? Ora ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di fiamma tra Sarri e Kepa, secondo quanto scritto dal Messaggero di Roma. La Lazio è a caccia di un portiere di qualità e esperienza europea, dopo qualche prestazione non esaltante di Reina. E Sarri avrebbe fatto proprio il nome del suo ex portiere in terra inglese...

Sarri: "Il futuro? Con Lotito parlo spesso, vediamo..."

