Al contempo, l'ex Roma Eric Lamela, 29 anni, si trasferisce nel sodalizio andaluso. Che, al contempo - anche se si attendono, in questo caso conferme ufficiali - ha ricevuto anche un consistente conguaglio economico pari a 25 milioni di euro. Uno scambio che sottolinea la volontà in casa londinese di cambiare registro, puntando forte sui migliori giovani elementi del calcio internazionali. Bryan Gil, con gli Spurs in Premier League , si è accordato per un quinquennale. Contratti di tre ani, invece, per Lamela al Siviglia.