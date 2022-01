Federico Gatti del Frosinone. La rivoluzione di gennaio della Juventus non si ferma. Preso Vlahovic , salutati Kulusevski e Bentancur voltati a Londra alla corte di Conte e Paratici agli Spurs e praticamente definito l’acquisto di Zakaria , che nella serata di lunedì è atterrato all’aeroporto di Caselle e lunedì svolgerà le visite mediche al J Medical, la dirigenza bianconera con un blitz a sorpresa ha messo le mani anche su uno dei giovani difensori italiani più promettenti del campionato di Serie B,del Frosinone.

Ad

Soffiato al Torino

Calciomercato Juve-Zakaria, è fatta: lunedì le visite mediche. Le cifre 6 ORE FA

Corteggiato dal Napoli e seguito anche dall’Inter di Marotta e Ausilio, Gatti nel tardo pomeriggio di domenica sembrava essere destinato a diventare il secondo rinforzo di mercato di Urbano Cairo per il Torino di Juric. La Juventus però si è intromesso nel tavolo delle trattative e con un autentico blitz ha strappato il giocatore ai cugini offrendo super giù la stessa cifra e acconsentendo al fatto che lo stopper nativo di Rivoli, rimanesse fino a giugno a Frosinone. Gatti dunque il 1° luglio si trasferirà in bianconero a titolo definitivo lasciando il club di Stirpe che da questa cessione incassera 7,5 milioni di parte fissa più 2,5 milioni di bonus. Ora nell’ultima giornata la Juventus proverà a mettere la ciliegina sulla torta provando a regalare a Max Allegri un altro centrocampista, Nahitan Nandez. Va ancora però trovata la ‘quadra’ col Cagliari che non vorrebbe cedere l’uruguaiano in prestito.

Chi è Federico Gatti: l'ex muratore che ha stregato la Signora

Classe 1998, piemontese di Rivoli (comune di poco meno di 47.000 abitanti in provincia di Torino), Gatti è è un centrale difensivo dalla statura imponente, ben 190 cm d’altezza, ma anche con piedi educati con un passato da centrocampista. Cresciuto nelle giovanili dell’Alessandria, il ragazzo ha calcato anche i campi duri di periferia della Promozione e dell'Eccellenza col Pavarolo, società in cui ha militato dal 2015 al 2017 e in cui si è anche spostato per la prima volta dal centrocampo alla difesa. Proprio in questi anni Gatti per guadagnarsi da vivere ha lavorato come muratore e serramentista.

Pescato nel 2018 in Serie D dal Verbania, qui inizia la sua scalata che lo porta a vestire le maglie di Pro Patria in Serie C e la chiamata del Frosinone nel 2021 dove in questi primi 6 mesi ha racimolato 17 presenze, segnato 3 gol e si è messo in luce come uno dei difensori centrali più interessanti e affidabili del torneo cadetto.

Vlahovic arriva al JMedical! Tifosi della Juventus pazzi di gioia

Calciomercato Juve, Kulusevski al Tottenham: accordo! E Bentancur... 14 ORE FA