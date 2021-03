Il totomercato che riguarda Lionel Messi impazza. Del resto, sono mesi che la sua posizione al Barcellona sembra sempre meno consolidata e che il tanto agognato - per i tifosi blaugrana - rinnovo del contratto non arriva. Dalla Francia arrivano notizie secondo cui la Pulce avrebbe già trovato un accordo con il PSG, ma la stampa spagnola è comunque scatenata perché sembra che il Barça voglia fare di tutto per trattenere Leo.

Scadenza e ingaggio

Come la Pulce, anche il Kun è in scadenza di contratto e i contatti con Laporta sarebbero iniziati proprio prima della nomina: il presidente avrebbe sondato il terreno su un possibile trasferimento e Agüero si sarebbe dimostrato disponibile. Serve qualcuno che possa colmare il vuoto lasciato da Luis Suarez e la scelta sarebbe ricaduta su di lui perché amico e compagno di Nazionale di Messi, nonché ottimo giocatore che potrebbe dare al crack blaugrana la spintarella necessaria per decidere di restare. L'unico neo sarebbe l'ingaggio, perché, con i buchi di bilancio che ha, il Barcellona non potrebbe permettersi i 15 milioni che Agüero percepisce al City, ma potrebbe offrirne al massimo 10. Il Kun sembrerebbe comunque disponibile a un ritocco al ribasso del contratto.

Un'amicizia-arma a doppio taglio

Questa amicizia che lega i due sin dai tempi dell'Under 17, però, potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché non solo il City spera di poter trattenere Agüero, ma vorrebbe a sua volta utilizzarlo come "esca" per attirare Messi dalla propria parte, in una squadra in cui tra l'altro ritroverebbe il suo mentore Pep Guardiola. Insomma, Agüero piace a tutti non tanto perché è Agüero, ma perché è l'amico di Messi. Chi ha provato a essere l'amica di quella carina, avvicinata dai ragazzi solo per avere il numero di telefono dell'altra, sa che non è una sensazione particolarmente appagante...

In ogni caso, la parola finale spetta a Lionel Messi, che però al momento sembra aver già scelto il PSG. Sempre che non si inserisca l'Inter Miami di David Beckham. Con buona pace di tutto il resto dei pretendenti.

