I tre quotidiani sportivi italiani si occupano della questione di Paulo Dybala e del suo malumore: l’argentino, che ha risposto alla convocazione della sua Nonale ma non ha potuto giocare a causa di problemi gastrointestinali, è stato convocato anche da Pirlo per la sfida con il Crotone e di nuovo non ha messo piede in campo. Per la Gazzetta dello Sport il malumore del giocatore sta ricominciando a crescere, soprattutto visto che il discorso rinnovo si è interrotto: per il giornale milanese l'attaccante si è sfogato con Paratici, vuole giocare a Kiev in Champions e sarà fondamentale riaprire il discorso per far trovare serenità al ragazzo.