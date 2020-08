Secondo i quotidiani nazionali, non è prevista buonuscita per il tecnico nerazzurro che dovrà rinunciare a due anni di contratto. Il Diavolo è alle prese con il rinnovo dello svedese che deve arrivare presto per non passare al piano B, mentre CR7 approva il possibile arrivo di Dzeko alla Juventus.

Inter, la strategia: è Conte che deve rimetterci

Secondo La Gazzetta dello Sport in prima pagina, Antonio Conte è ormai convinto di lasciare l’Inter e lo ribadirà anche martedì nel confronto con i dirigenti. Le parti parleranno per chiarirsi ma non ci sono serie possibilità di intesa, ecco perché i 47 milioni lordi in ballo tra l’Inter e Conte possono essere valutati solo in base alla risoluzione del contratto. Secondo il Corriere dello Sport, però, la strategia di Zhang è chiara: nessuna buonuscita, il tecnico dovrà dimettersi.

La nostra opinione: martedì 25 agosto ci sarà l'atteso incontro tra Conte e Zhang. Il tecnico avrà il coraggio di rinunciare a due anni di stipendio? Ballano parecchi quattrini. La proprietà riuscirà a fargli cambiare idea? I cinesi non sono abituati a pregare gli allenatori in ginocchio e questo non avverrà, ma ribadiranno gli sforzi fatti sul mercato per accontentarlo (l'ultimo in ordine di tempo Hakimi). Resta da chiarire anche la posizione di Ausilio mentre il nome del sostituto è il segreto di Pulcinella: Massimiliano Allegri.

Il Milan aspetta con ansia il sì di Ibrahimovic

Tutto tace sul fronte Ibrahimovic-Milan. La firma era e resta vicina, e da Casa Milan continua a filtrare ottimismo sulla chiusura dell’affare. Il punto di incontro, per il club e in parte per Ibra, è a 6 milioni, ma resta il nodo dei bonus, poco graditi a Zlatan e invece funzionali alla proposta del Milan che pensa a un piano B. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: la mancanza di segnali comincia a fare rumore , perché l’ora X si avvicina e il tempo stringe. ll raduno di lunedì non fisserà nessuna deadline inderogabile, piuttosto fotograferà un dato di fatto dettato da tempi e necessità: all’orizzonte c’è una stagione impegnativa, che scatterà tra meno di un mese con i preliminari di Europa League in calendario il 17 settembre. Logico immaginare che la presenza di Ibrahimovic lunedì 24 agosto a Milanello sarebbe preziosa ben oltre l’immagine. Insomma, moderata fiducia ma il Diavolo deve per forza valutare la possibilità di un piano alternativo.

Dzeko alla Juventus? C'è il sì di Cristiano Ronaldo

La Juventus ha ricevuto il via libera da Cristiano Ronaldo per poter convincere Edin Dzeko ad arrivare a Torino, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

La nostra opinione: il portoghese avrebbe dato il via libera per l’operazione e si sa quanto conti il suo parere, soprattutto ora che il tecnico, Andrea Pirlo, è nuovo e deve fare esperienza. Fisico, tecnica e movimenti sarebbero perfetti per poter far nascere una coppia d’attacco davvero super.

