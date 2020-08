Persa l'Europa League all'ultimo respiro, l'Inter s'interroga su cosa occorre per tornare a vincere qualcosa e per fare l'ultimo definitivo salto: tra obiettivi reali e sogni, serve rinforzare centrocampo e fascia sinistra oltre a un'alternativa in attacco.

Il giorno dopo la delusione l'Inter si lecca le ferite e pensa al futuro. Molto, se non tutto, dipende dal destino di Conte, chiamato a confrontarsi con Steven Zhang per capire se è possibile andare avanti insieme o meno. La certezza, però, è che l'Inter ha costruito le basi per il suo futuro: l'ossatura di squadra è buona, anche se migliorabile, e proprio per questo motivo sarebbe un delitto buttare via tutto.

(Almeno) un acquisto top a centrocampo

Il reparto che ha più bisogno di rinforzi è senza dubbio la zona nevralgica. L'Inter ha trovato in Barella un giocatore di valore, anche in prospettiva, ma là in mezzo serve quella personalità che le lune di Brozovic non sono sempre in grado di garantire. Gagliardini non è all'altezza di certi palcoscenici dunque serve almeno un giocatore se non due. Un regista e una mezzala sarebbero graditi, anche se il reparto è affollato e non sarà facile sfoltirlo con chi ha fatto il suo tempo a Milano. Tonali darebbe qualità e geometrie, Kanté muscoli e corsa, le caratteristiche che piacciono a Conte.

L'obiettivo: Sandro Tonali (valutazione Transfermarkt 31,5 milioni di euro).

I sogni: N'Golo Kanté (80 milioni di euro), Sergej Milinkovic-Savic (64 milioni di euro).

Esterno sinistro

A destra è arrivato Hakimi, un giocatore voluto da Conte e che si è distinto anche in Champions League contro i nerazzurri. A sinistra bisogna alzare l'asticella e il nome più chiacchierato, al momento, è Emerson Palmieri, che costa 25-30 milioni di euro. Considerato il modulo di gioco, tempo fa si parlava di Robin Gosens: un profilo del genere, che porta in dote anche gol e assist, sarebbe l'ideale.

L'obiettivo: Emerson Palmieri (valutazione Transfermarkt 24 milioni di euro).

Il sogno: Robin Gosens (20 milioni di euro).

Attaccante di riserva

Ripartire da Lukaku e Lautaro è la premessa dunque per prima cosa andrebbe trattenuto il Toro. A quel punto, visto che la nuova stagione è alle porte e che sarà molto faticosa, Sanchez non può bastare come alternativa: le sue condizioni fisiche sono sempre fonte di preoccupazione. Il classe 1999 Matheus Cunha è seguito con interesse. L'attaccante brasiliano, con cinque gol e due assist, ha rilanciato l'Hertha Berlino e acceso il mercato nonostante l'arrivo a gennaio dall'RB Lipsia per 18 milioni di euro. Sullo sfondo c'è sempre la suggestione Lionel Messi che, però, non sarebbe esattamente una riserva...

L'obiettivo: Matheus Cunha (valutazione Transfermarkt 22 milioni di euro).

Il sogno: Lionel Messi (112 milioni di euro).

Altri movimenti

In difesa Milan Skriniar potrebbe partire mentre Marash Kumbulla è un'operazione avviata da tempo. Se tutto ruota intorno a Conte, trattenere Lautaro resta la priorità, ma non è meno importante la presenza di Oriali a livello societario, un elemento imprescindibile nell'Inter di ieri e di oggi.

