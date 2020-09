Juventus senza attaccanti

Quale attaccante per la Juve? A nove giorni dall'inizio del campionato, Andrea Pirlo può contare solamente su Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski, con l'addio di Higuain e Dybala fermo ai box. I nomi sono sempre quelli, come sottolinea Tuttosport: Luis Suarez, con cui si è al lavoro per completare l'iter burocratico per il passaporto italiano ma che è seguito anche dall'Atletico Madrid; Edin Dzeko, il preferito da Pirlo ma bloccato a Roma per il mancato accordo tra i giallorossi e il Napoli per Milik; Morata e, ultimo in ordine di tempo, Giroud. E oltre al numero 9 dovrà arrivare anche il vice: Kean è il favorito.

Calciomercato Inter, ore calde per Lautaro: gli agenti a Barcellona 11 ORE FA

La nostra opinione: Suarez è la prima scelta, si sta facendo di tutto per puntare sull'uruguayano. La Juve si sta prendendo tutto il tempo per valutare la fattibilità dell'operazione, tra pratiche per il passaporto e ragionamenti di natura economica. I bianconeri non sembrano avere fretta, anche a costo di iniziare la stagione con la coperta corta. Le alternative sono pronte.

Inter: esce Godin, piace Kumbulla

L'Inter torna a intensificare i contatti per Marash Kumbulla. Con Godin in uscita, destinazione Cagliari, secondo La Gazzetta dello Sport i nerazzurri potrebbero tornare alla carica per il difensore albanese del Verona, pedina gradita da Antonio Conte per la sua capacità di ricoprire con naturalezza tutti i ruoli della difesa a 3. La valutazione è di 28 milioni di euro, il passo indietro da parte della Lazio favorisce un ritorno dell'Inter. Ci vorrà tempo, però: la priorità resta il centrocampista e il club di Steven Zhang ha bisogno di liquidità dalle cessioni prima di tuffarsi sugli obiettivi in entrata.

La nostra opinione: con Godin e Ranocchia in uscita, l'Inter deve rimpolpare il reparto difensivo. Kolarov può essere una risorsa preziosa, ma Kumbulla sarebbe l'ideale anche in prospettiva. I nerazzurri hanno però chiaramente bisogno di sfoltire la rosa: sono troppi i contratti pesanti di giocatori in esubero da piazzare da qui ai prossimi giorni. Con de Vrij, Skriniar, Bastoni e Kolarov già in rosa, sembra più logico un investimento importante per un centrocampista top, alla Kanté. Ma la retromarcia della Lazio spiana la strada ai nerazzurri per l'albanese.

Milan: André Silva libera Rebic

André Silva ha firmato un contratto con l'Eintracht Francoforte fino al 2023. Operazione che, come sottolinea Il Corriere dello Sport, apre le porte all'acquisto a titolo definitivo di Ante Rebic da parte del Diavolo. Che ora si concentrerà sul centrocampista: Bakayoko rimane il preferito ma la trattativa con il Chelsea è tutt'altro che in discesa, l'alternativa (non semplice) è Soumarè.

La nostra opinione: tutto è bene quel che finisce bene. Il Milan e André Silva erano destinati a separarsi ed è logico che i rossoneri puntino ancora su Ante Rebic, che nella seconda parte della scorsa stagione è stato un elemento fondamentale al fianco di Zlatan Ibrahimovic. L'attacco di Pioli riparte da loro, nel segno della continuità.

Come cambia il Milan dopo l'acquisto di Tonali

Serie A Kolarov: "Inter scelta facile, Conte ha influito molto" 19 ORE FA