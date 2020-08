Inter: l'offerta "composita" per Kumbulla: 18 milioni più il cartellino di Salcedo e il prestito di Agoumé o Esposito. Fiorentina: idea Izzo per la difesa. Deulofeu: parole al miele per il Milan, mentre per Pepe Reina si profila un futuro al Valencia. Udinese, Opoku resta in Ligue 1: lo vuole il Metz.

Inter: l'offerta "composita" per Kumbulla

Secondo il quotidiano scaligero "L'Arena", subito dopo la fina di Europa League contro il Siviglia, l'Inter formulerà ufficialmente all'Hellas Verona l'offerta per arrivare al centrale difensivo classe 2000 Marash Kumbulla, rivelazione dell'ultimo campionato di Serie A: 18 milioni di euro più il cartellino di Eddy Salcedo Mora, oltre al prestito di un giovane a scelta tra il centrocampista Lucien Agoumé e l'attaccante Sebastiano Esposito.

La nostra opinione: l'offerta è buona, anche se forse l'Hellas spererebbe di avere più "cash". Certo, le contropartite sono di alto livello. La scelta è amletica.

Kumbulla, 2019 Verona Credit Foto Getty Images

Fiorentina: idea Izzo per la difesa

Per il reparto difensivo, un'idea concreta e di qualità sta stuzzicando le fantasie di Daniele Pradè e patron Rocco Commisso: portare in viola Armando Izzo, che non farebbe parte del progetto tecnico del nuovo tecnico del Torino Marco Giampaolo. Lo riporta il quotidiano "La Nazione".

Izzo, invece, un prodotto raggiungibile e allo stesso tempo pregiato, a perfetto incastro con l'idea della difesa a tre. Quella che Giampaolo, al Torino, vuole levare dalla circolazione. Thiago Silva resta un'illusione.

Izzo - Atalanta-Torino - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Deulofeu: parole al miele per il Milan

L'esterno offensivo catalano Gerard Deulofeu manda messaggi d'amore al Milan, sua ex squadra, in un'intervista radiofonica a Rado Onda Cero: "A Milano ho trascorso sei mesi meravigliosi ed è nata mia figlia". Deulofeu lascerà il Watford della famiglia Pozzo dopo la retrocessione in Championship. Una stagione difficile per il giocatore, anche per via della rottura del legamento crociato: "Certo, il Milan sarebbe l'opzione top - ha detto -, ma potrei ritornare in Spagna. E' presto, ora, per dirlo. Anzitutto devo pensare a star bene fisicamente e, in questo senso, ho fatto passi da gigante. Non bisogna avere fretta, però".

La nostra opinione: "certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", avrebbe detto Adriano Galliani citando Venditti. Ma Galliani non è più al Milan e Deulofeu ha decisamente perso la verve di qualche tempo fa. A nostro avviso, non farebbe più il caso della squadra rossonera.

Watford's Spanish midfielder Gerard Deulofeu controls the ball during the English Premier League football match between Watford and Tottenham Hotspur at Vicarage Road Stadium in Watford, north of London on January 18, 2020 Credit Foto Getty Images

Pepe Reina: futuro al Valencia

Futuro al Valencia per il portiere Pepe Reina. Terminato il prestito con l'Aston Villa (dopo aver conquistato la permanenza in Premier League), l'estremo difensore spagnolo è rientrato al Milan, con cui è legato fino al 30 giugno 2021. Al Mestalla, Cillessen ha le valigie in mano e l'accordo con l'ex Napoli sarebbe già stato trovato, secondo Sky Sport. Resta da trovare la formula del trasferimento con il club rossonero.

La nostra opinione: Sarà pure fuori da dall'Europa, ma il Valencia è sempre una piazza di prestigio, volta a recuperare un posto nelle competizioni internazionali. E, a 38 anni suonati (lo saranno il prossimo 31 agosto) difendere la porta del Mestalla, è una bella soddisfazione.

Pepe Reina, Aston Villa, Getty Images Credit Foto Getty Images

Udinese, Opoku resta in Ligue 1: lo vuole il Metz

Secondo l'Equipe, l'Amiens di Ligue 1 non eserciterà con l'Udinese il diritto di riscatto pari a 4,5 milioni per trattenere il centrale difensivo ghanese classe 1997 Nicholas Opoku. Il giocatore, ad ogni buon conto, resterà in Francia: secondo la principale testata sportiva transalpina, infatti, lo vuole il Metz (sempre in Ligue 1).

La nostra opinione: sette presenze senza mai essere sostituito tra le fila dell'Amiens, prima dell'interruzione della Ligue 1 causa Covid. Una condizione che è cotata la retrocessione alla formazione bianconera, penultima al momento dell'interruzione. Budget rivisti e niente riscatto per Opoku, che può comunque consolarsi col Metz senza perdere la categoria.

