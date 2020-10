Milik in uscita, ma il Covid-19 si mette di traverso

Ore concitate per il mercato: Arek Milik potrebbe aver trovato una destinazione definitiva, che sia il PSG o la Fiorentina, ultima interessata al giocatore del Napoli, ma il Covid-19, che in queste ore sta scombussolando il mondo del calcio, si è messo di traverso: secondo quanto racconta il Corriere dello Sport il polacco, infatti, è partito per la Polonia per via della Nations League e ora è bloccato lì in quarantena a causa del contatto, nei giorni scorsi, coi positivi del Napoli Zieliski ed Elmas.

La nostra opinione: la logistica fa tanto, in certi casi. E’ difficilissimo organizzare trattative (e firme digitali, visto che quella “in presenza” sarebbe impossibile) non solo con poco tempo, ma anche con tanti km che separano le parti, chiunque esse siano. In realtà la Fiorentina è quella che avrebbe meno possibilità di aggiudicarsi Milik: l’ingaggio è molto alto e, sebbene Chiesa sia prossimo ad approdare alla Juventus portando in casa viola un po’ di capitale, Milik sarebbe comunque ad alto mantenimento, un mantenimento molto più facile da gestire con i petroldollari del PSG.

Milan, ancora acquisti: Kabak last minute

Il Milan, secondo la Gazzetta Sportiva, sta cercando in tutti i modi si allestire una rosa più competitiva che mai. E in queste ore avrebbe intensificato i dialoghi con lo Schalke 04 per avere Ozan Kabak, difensore centrale classe 2000. Tra le due parti ci sarebbe una distanza di circa 5 milioni di euro: la richiesta è di 20, l’offerta è di 15.

La nostra opinione: non è impossibile trovare un accordo, alla fine si sta parlando di cifre “basse”, se si parla di calcio (se si parla di comuni mortali, è un altro discorso...). Inoltre, a quanto pare il Milan sembra determinato a portarsi a casa il giovane turco e il club della Ruhr ha tutte le intenzioni di portare in cassa un po’ di soldi per dare respiro a una situazione finanziaria non proprio rosea: è probabile che ben prima dell’orario di chiusura ufficiale di questa lunga finestra si abbiano notizie positive.

Marcos Alonso, ultimo desiderio di Conte

Per Tuttosport Antonio Conte avrebbe ancora un desiderio per completare al meglio la rosa: si tratta di Marcos Alonso, già accostato al club nerazzurro e che ora si sta allontanando dal Chelsea: pare che in settimana abbia litigato con coach Lampard e sia finito in tribuna.

La nostra opinione: col Chelsea è sempre difficile trattare e i Blues non sembrano convinti della formula proposta dal club milanese, ossia il prestito, ma l’Inter a quanto sembra è davvero interessata al giocatore e sarebbe disposta a rivedere i termini di un eventuale accordo a tempo di record nelle ultime ore prima che il mercato chiusa.

