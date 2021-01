Da Arkadiusz Milik a Simone Zaza passando per Gianluca Scamacca e Leonardo Pavoletti: per alcuni, la nuova sistemazione e alle porte, per altri - come sempre - decisive saranno le ultimissime ore di calciomercato. Abbiamo provato, qui di seguito, ad analizzare ogni possibile scenario in attesa delle ufficialità o, perché no, del famigerato "affare mancato". Partiamo.

Arkadiusz Milik

Secondo quanto riportato da Telefoot, l'accordo tra Olympique Marsiglia e Napoli per il trasferimento al Vélodrome di Arkadiusz Milik, è davvero vicino: la formula del trasferimento definitivo prevede il versamento di 8 milioni nelle casse del Napoli, più altri 4 sulla futura rivendita. Beffata quindi la Juventus, che bramava per accaparrarselo in estate a parametro zero.

A chi interessa: Olympique Marsiglia. Fattibilità affare: 95%.

Fernando Llorente

Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Ma più che al Barbiere di Siviglia, la storia di Llorente assomiglia di più a quella della "bella Maria"... Non per "colpa" sua, s'intende: esattamente come con Milik, Aurelio De Laurentiis vuole assolutamente fare cassa, nonostante anche lo spagnolo sia in scadenza a giugno. Ci hanno provato un po' tutti, dalla Juventus al Benevento. Ora è il turno del Valladolid, che lo vuole riportare in Spagna. Ma la sua situazione è strettamente interconnessa a quella di Victor Osimhen: se l'attaccante nigeriano tardasse ancora a rientrare, Llorente non si muoverà da Napoli.

A chi interessa: Valladolid. Fattibilità affare: 40%.

Gianluca Scamacca

Resta il nome più gettonato per rinforzare la Juventus e il Genoa (in cui il classe 1999 è in prestito) ha già metabolizzato l'idea di separarsi dal ragazzo. Ma ci sono due problemi sotto la lente d'ingrandimento di Paratici: il primo è legato al prezzo. I 25 milioni (più Nicolò Fagioli) richiesti dal Sassuolo, appaiono eccessivi. Il secondo è legato alle pecche legate al centrocampo, forse il reparto in cui ci sarebbe maggiore urgenza di intervento rispetto all'attacco,

A chi interessa: Juventus. Fattibilità affare: 65%.

Olivier Giroud

L'attaccante francese dichiara fedeltà al Chelsea, o comunque la volonta di restare a Londra (lo cerca anche il West Ham). Il suo nome è però tornato di forte attualità in casa Juventus, dopo le difficoltà emerse sull'affare Scamacca. I Blues continuano a chiedere un consistente indennizzo da 5 milioni di euro. Il club bianconero sta valutando la situazione.

A chi interessa: Juventus, West Ham. Fattibilità affare: Juventus: 25%, West Ham 15.

Stephan El Shaarawy

Il desiderio di mister Paulo Fonseca alla Roma. Che, con il nuovo direttore sportivo Tiago Pinto, ha anche un'altra opzione, economicamente più gradita alla società: Lasciare a titolo definitivo Robin Olsen all'Everton scambiandolo col brasiliano Bernard. El Shaarawy avrò pure il felice consenso dell'allenatore, ma aggiungere un ingaggio pesante alla rosa, senza alleggerirla, in tempi di incertezze economiche come questi, appare un azzardo. Il Faraone, tuttavia, preme per tornare in giallorosso.

A chi interessa: Roma. Fattibilità affare: 55%.

Graziano Pellè

Svincolato, terminata l'esperianza in Cina allo Shandong Luneng, Pellé è stato accostato sia alla Juventus che all'Intar dal suo estimatore Antonio Conte. Entrambe le ipotesi, tuttavia, sono ben presto terminate. Ora, su di lui, ci sarebbe l'Al-Wahda con una nuova esperienza esotica, questa volta negli Emirati Arabi Uniti.

A chi interessa: Al-Wahda. Fattibilità affare: 75%.

Simone Zaza

Sembrano essersi progressivamente esaurite le piste italiane (Fiorentina e Parma) per l'attaccante attualmente in forza al Torino. Peraltro occorrerà capire cosa succederà dopo l'esonero di Giampaolo e l'arrivo, che appare ormai certo, di Davide Nicola. Nel frattempo, per Zaza si starebbe dipanando una pista turca, quella del Galatasaray, determinato a "rispondere" sul mercato agli arcirivali del Fenerbahçe, che hanno da poco ufficializzato Mesut Özil.

A chi interessa: Galatasaray. Fattibilità affare: 35%.

Andrea Pinamonti

Su di lui c'era il fortissimo interesse del Benevento. E, in parte, del Crotone. Il blocco delle trattative "autoimposto" dall'Inter, ha però congelato tutto. La quarta punta nerazzurra, da qui fino a giugno, dovrebbe restare proprio l'ex Genoa.

A chi interessa: Benevento, Crotone. Fattibilità affare: Benevento: 20%, Crotone 5%.

Eder

Dal momento che Pinamonti non si muoverà da Appiano Gentile, in cui invece era atteso il ritorno di Eder dallo Jiangsu Suning, ecco che l'attaccante oriundo diventa il primo obiettivo... del Benevento, che vuole tutelarsi così proprio dall'allontanamento del bomber trentino.

A chi interessa: Inter, Benevento. Fattibilità affare: Inter 25%, Benevento 55%.

Alexandre Pato

Secondo Sportmediaset, la Fiorentina starebbe sondando pite alternative per il nuovo attaccante, vista la difficoltà di arrivare a Papu Gomez dell'Atalanta. In questo senso, la pista alternativa sarebbe nientemeno che l'ex Milan Alexandre Pato, attualmente svincolato dopo l'esperienza al São Paulo.

A chi interessa: Fiorentina. Fattibilità affare: 35%.

Leonardo Pavoletti

L'ipotesi Milan era viva. Non più dopo il tesseramento di Mario Mandzukic. Si era parlato anche di Benevento, che però ha deciso di virare su Eder. Deboli, ora, le piste Bologna e Betis: più probabile che Pavoletti resti a Cagliari

A chi interessa: Bologna, Betis. Fattibilità affare: Bologna 15%, Betis 15%.

Cristian Kouamé

Tutto lascia pensare di vederlo giocare al Torino. Secondo Tuttosport, Urbano Cairo sarebbe stato pronto ad accettare un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro. Ma, dopo il cambio tecnico sulla panchina granata, la trattativa proseguirà?

A chi interessa: Torino. Fattibilità affare: 50%.

Sam Lammers

Sam Lammers ha detto "Sì" al Genoa. Ora al Grifone resta da trovare il giusto accordo con l'Atalanta, che lo vorrebbe cedere solo in prestito secco fino a giugno. Il club ligure, invece, vorrebbe una formula con diritto di riscatto e controriscatto. Lo riferisce Tuttomercatoweb.

A chi interessa: Genoa. Fattibilità affare: 80%.

