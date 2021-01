Terminato in serata l'incontro - nelle stanze dell'Hotel ME di Milano - tra il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio e quello della Roma Tiago Pinto, che come tema aveva il calamoroso scambio tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko. Subito una premessa: ne seguiranno altri. Ma una novità c'è già, secondo le indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport: nella trattativa è saltato fuori un terzo nome, quello di Andrea Pinamonti, come secondo contropartita dell'Inter nei riguardi del club giallorosso. Una contropartita non tanto tecnica, quanto "fiscale", ovvero come bilanciamento.