Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Come cambierebbe il Milan con Vlahovic 14 ORE FA

Florenzi, il jolly per Conte

C'è Florenzi nei pensieri dell'Inter. L'ex esterno della Roma, ora al PSG, piace ad Antonio Conte e ai nerazzurri. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Non ci sono segnali, per ora, sulla volontà dei francesi di riscattare il cartellino del calciatore della Nazionale. Stando alla Rosea, sarebbero già partite due telefonate da Milano. E anche la spesa sarebbe non insormontabile (9 milioni circa, ovvero l'entità dell'opzione di riscatto da parte del Psg) Florenzi sarebbe il jolly per Conte, grazie alla sua proverbiale duttilità. E proprio con il tecnico nerazzurro, Florenzi è legato da un rapporto di stima fin dai tempi della maglia azzurra.

La nostra opinione: Florenzi può ricoprire tre ruoli: mezzala, esterno di destra e di sinistra. Il tecnico leccese, in riferimento al calciatore, un giorno disse: "Per me è un intermedio di centrocampo nel 3-5-2". Al PSG ha collezionato 29 presenze condite da 2 gol e un assist, non certo una stagione esaltante, complice anche l'ultimo periodo contraddistinto da infortunio muscolare e dal Coronavirus.

Milan: in attesa di Donnarumma, si pianifica il piano B

Gigio Donnarumma, accostato pure alla Juventus, rimane un rebus. Il Milan è ancora al lavoro per non perderlo a parametro zero, ma non vuole svenarsi e nel frattempo, come spiega la Gazzetta dello Sport, ha messo gli occhi su francese Mike Maignan del Lille. Le piste alternative sul mercato italiano portano a Gollini dell'Atalanta e a Musso dell'Udinese. Intanto i rossoneri hanno già deciso di non prolungare il contratto in scadenza ad Antonio Donnarumma, fratello maggiore di Gigio.

La nostra opinione: quel che è certo è che il Milan non andrà oltre all'offerta da 8 milioni a stagione presentata ormai da diverse settimane. A Milanello Maignan ritroverebbe Zlatan Ibrahimovic, con cui ha condiviso due stagioni al PSG (13/14 e 14/15), e Rafael Leao, che ha incrociato per un anno al Lille. Il Milan lo osserva con attenzione, ma la priorità per la porta resta sempre il rinnovo di Gigio.

Ibrahimovic, attesa oggi la firma

Gazzetta dello Sport, l'attaccante svedese ha garantito che non avrà impegni extra-professionali e quindi all'orizzonte non c'è un nuovo Festival di Sanremo. Inoltre Ibra non ha chiesto permessi Mino Raiola è atteso nella sede del Milan già nella giornata di oggi (venerdì) per la firma di Zlatan Ibrahimovic sul rinnovo del contratto per la prossima stagione con lo stesso ingaggio da 7 milioni di euro netti all'anno (10,5 milioni lordi grazie agli sgravi fiscali del Decreto Crescita). Nell'accordo sono stati inseriti bonus individuali e di squadra, senza clausole particolari. Sempre secondo la, l'attaccante svedese ha garantito che non avrà impegni extra-professionali e quindi all'orizzonte non c'è un nuovo Festival di Sanremo. Inoltre Ibra non ha chiesto permessi per le riprese del nuovo film su Asterix

La nostra opinione: un campione come Ibra non si discute ed è corretto proporgli un altro anno, l'ultimo. Al Milan, però, servirà un altro attaccante se dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions. E prima arriva il rinnovo, prima si riesce a concentrarsi sul nuovo nome.

Donnarumma non rinnova: 5 nomi caldi per la porta del Milan

Calciomercato 2020-2021 Bayern: anche Allegri in corsa per la panchina 15 ORE FA