L’intervista al veleno concessa daal giornalista Piers Morgan ha causato una frattura insanabile con l’allenatore, la dirigenza e pure lo spogliatoio (come dimostra l’accoglienza tiepida di Bruno Fernandes nel ritiro del Portogallo). Le accuse pesanti non saranno quindi perdonate. Il club non ha ancora preso una decisione ufficiale, mentresì. Il tecnico ex Ajax, infatti, non lo utilizzerà mai più nella sua formazione. Perciò la seconda parentesi del portoghese ai Red Devils si può considerare chiusa. A gennaio, dopo una risoluzione del contratto anticipata, sarà svincolato e ascolterà tutte le offerte. Prima però ci sono i Mondiali in Qatar , dove spera di giocare e di essere decisivo per il Portogallo. Il rendimento in Nazionale potrebbe incidere sul suo futuro. Lui spera di restare in Europa e di giocare ai massimi livelli, in un club molto competitivo ma ad oggi nessuno di questi sembra veramente interessato a lui. Dopo la competizione iridata, invece, potrebbero cambiare le carte in tavola. E l’Inter Miami? La sensazione è che il calciatore prenderà in seria considerazione le offerte provenienti da continenti che non siano l’Europa solo verso la chiusura del calciomercato invernale, e solo se non avrà ricevuto prima offerte più allettanti nel Vecchio Continente.