Inter-Dybala. Questo non vuole dire che la trattativa è conclusa, in maniera negativa, e che l'attaccante argentino può davvero guardare ad altre offerte (Marotta è già sul piatto, il procuratore Jorge Antun e l'agente FIFA Giacomo Petralito la conoscono bene. Un'operazione da 6 milioni netti a stagione per tre anni, con una base fissa di 5 milioni più bonus di 1 milione. Come arriverebbe però il bonus? Non un discorso di gol o trofei conquistati ma, rivela la Gazzetta dello Sport, di partite giocate. Negli ultimi anni, purtroppo, Dybala ha avuto un grave problemi di infortuni, ecco la motivazione principe per la quale la Juventus ha detto no al superamento del 50% delle presenze in maglia Inter nelle stagioni a venire. Cifre e condizioni che Dybala potrebbe accettare? Tutto fermo sul fronte. Questo non vuole dire che la trattativa è conclusa, in maniera negativa, e che l'attaccante argentino può davvero guardare ad altre offerte ( quella del Milan? ). Quella diè già sul piatto, il procuratoree l'agente FIFAla conoscono bene. Un'operazione da 6 milioni netti a stagione per tre anni, con una base fissa di. Come arriverebbe però il bonus? Non un discorso di gol o trofei conquistati ma, rivela la. Negli ultimi anni, purtroppo, Dybala ha avuto un grave problemi di infortuni, ecco la motivazione principe per la quale la Juventus ha detto no alle richieste di 10 milioni a stagione al suo ex numero 10. Marotta, anche lui, conosce molto bene il problema e il milione di bonus scatterebbein maglia Inter nelle stagioni a venire. Cifre e condizioni che Dybala potrebbe accettare?

La clausola rescissoria

È stata discussa, nelle trattative per Dybala, anche l'inserimento di una clausola rescissoria. Una cifra, ricorda la Gazzetta, che sarebbe ragionevole per qualsiasi grande club che dovrebbe innamorarsi di Dybala nei prossimi anni nel caso di una 'rinascita'. Sì perché c'è una promessa che ha fatto Marotta all'argentino. Se Dybala dovesse ridiventare grande, quando veniva definito il nuovo Messi per intenderci, ci sarebbero per lui le porte ad un'eventuale - immediata - cessione. Ecco il motivo della clausola rescissoria, per così dire, bassa. Un modo per garantire una plusvalenza all'Inter, che ingaggia il giocatore a 0, una garanzia per il classe '93 di riuscire a trasferirsi senza staccarsi da troppi vincoli.

Il però: reparto offensivo dell'Inter è già affollato

Sta per arrivare Lukaku e, per Sky Sport, Dzeko in realtà non è sul mercato. C'è ancora da piazzare Pinamonti e, soprattutto, Alexis Sanchez che non ha mercato. Zhang è stato l'artefice della frenata sull'operazione Dybala, essendo anche 6 milioni troppi per l'attuale monte ingaggi dei nerazzurri. L'offerta quindi c'è, sta Dybala accettare o meno, e con questa situazione non ci saranno sicuramente rialzi.

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

