ha deciso di rendere Zaniolo il centro della propria strategia di mercato. Una scelta derivante dalla possibilità di incassare una somma considerevole, da reinvestire poi nei colpi La notizia è di quelle che scottano, per quanto da tempo nell'aria: la Roma. Una scelta derivante dalla possibilità di incassare una somma considerevole, da reinvestire poi nei colpi chiesti da Mourinho per l'assalto alla zona Champions League del prossimo anno. Ma come stanno davvero le cose? Quali possibili scenari si disegneranno attorno al numero 22? Il suo addio, ad oggi, non è scontato ma neppure utopistico, anzi...

Zaniolo per la Roma di Mourinho è un giocatore incendibile?

Ad

Zaniolo al momento è da considerarsi a tutti gli effetti sul mercato. Mourinho apprezza il giocatore e tra i due non ci sono tensioni, ma punta a migliorare la squadra in più reparti e sarebbe disposto a sacrificare il centrocampista per sovvenzionare la campagna acquisti. La società giallorossa, per il momento, ha inoltre congelato fino a settembre i discorsi per un rinnovo del contratto, attualmente a scadenza 2024.

Calciomercato Mkhitaryan ha deciso: no al rinnovo con la Roma, andrà all'Inter 4 ORE FA

Tiago Pinto: "Zaniolo rimarrà alla Roma? Non posso garantirlo"

Quanto costa Zaniolo?

La Roma ha fissato a 60 milioni il prezzo per Zaniolo. Difficile ipotizzare che i giallorossi possano perciò accontentarsi di ricavare meno di 50 milioni dalla sua cessione. Non sembrano interessare inoltre, almeno per il momento, contropartite tecniche.

Zaniolo esulta dopo un gol segnato al Bodo/Glimt Credit Foto Getty Images

Come la Roma rimpiazzerebbe Zaniolo nel caso di accordo per la cessione?

Dovendo rinforzare più reparti, l'eventuale ricavato andrebbe spalmato su più acquisti. Limitandoci al solo reparto offensivo, la Roma ha da tempo messo nel mirino Guedes del Valencia, che ha però un costo molto elevato (circa 40 milioni). L'impressione è, visto anche l'interesse per gli esterni Farias del Colon e Solbakken del Bodo/Glimt, che Mourinho stia pensando di rispolverare gli esterni offensivi classici. A scompaginare le carte potrebbe essere il clamoroso arrivo di Dybala , che però è molto vicino all'Inter e non sembra guardare con interesse alla Roma.

Serie A o estero, Zaniolo dove vede il suo futuro?

Zaniolo darà assoluta priorità ad una permanenza in Serie A. Una scelta dovuta alla sua volontà di preservarsi a livello fisico: i ritmi della Premier League sono ritenuti al momento troppo "pericolosi", visti i due infortuni al crociato.

Quali club potrebbero essere interessati a Zaniolo?

JUVENTUS

Perché sì: la Juventus è stata il primo club a manifestare interesse per Zaniolo, sin dai tempi del rinomato foglietto di Fabio Paratici. Il giocatore è perfettamente integrabile, per età e potenziale, al nuovo corso bianconero fatto di giovani di grande qualità ed è certamente stimato da Allegri.

Perché no: da tempo l'attenzione del club torinese su Zaniolo è diminuita. Il prezzo del cartellino spaventa la dirigenza bianconera, che tra l'altro è allo stato attuale impegnata a chiudere per due parametri zero molto importanti come Pogba e Di Maria. La sensazione è che il discorso possa eventualmente riaprirsi solo tra qualche settimana.

MILAN

Perché sì: attualmente i rossoneri sono la squadra che si è avvicinata maggiormente al giocatore. L'offerta avanzata di 25 milioni più una contropartita (sembrava essere in origine Saelemaekers, ma sembra ora che sul piatto ci sia invece un centrocampista) non convince del tutto, ma rappresenta comunque un segnale: per Zaniolo si fa sul serio, come dimostrano anche le parole del procuratore del ragazzo Vigorelli: "Un interesse del Milan sarebbe una notizia bellissima".

Perché no: un colpo tanto oneroso non è sulla carta in linea con la sostenibilità da sempre sbandierata dalla dirigenza rossonera, che tra l'altro ha avviato da tempo anche le trattative per Botman e Renato Sanches per i quali è difficile si possano spendere meno di 50 milioni. Un enorme cambio di rotta, insomma, che neppure l'arrivo del fondo RedBird giustificherebbe in pieno: si tratterebbe certamente di uno sforzo inaspettato e, forse, troppo azzardato.

NEWCASTLE

Perchè sì: club ricchissimo, ambizioso e ansioso di attaccare i vertici del calcio inglese. Un'opportunità sulla carta non di primissimo livello, ma che garantirebbe un contratto a cifre gonfiatissime al giocatore, oltre che un ruolo da indiscusso protagonista nel campionato più importante al mondo.

club ricchissimo, ambizioso e ansioso di attaccare i vertici del calcio inglese. Un'opportunità sulla carta non di primissimo livello, ma che garantirebbe un contratto a cifre gonfiatissime al giocatore, oltre che un ruolo da indiscusso protagonista nel campionato più importante al mondo. Perché no: oltre il minor blasone rispetto ai top club italiani, come specificato Zaniolo non vede al momento la Premier League come la destinazione a lui più congeniale, soprattutto per ragioni di tenuta fisica e atletica. Una porta non chiusa del tutto, ma comunque al momento poco allettante.

Mourinho: "Zaniolo? Rimarrà alla Roma almeno fino al 2024"

UEFA Europa Conference League Dal Porto alla Roma: Mourinho, un regno fondato sui risultati 27/05/2022 A 12:07