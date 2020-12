Ci siamo, quella di questa sera per l’Atalanta è l'ennesima gara importante in Champions League. Con un occhio al proprio campo e la radiolina sintonizzata sul risultato di Anfield, la Dea ha infatti la concreta chance di poter superare l'Ajax al secondo posto del Gruppo D. Risultato tutt’altro che banale visto le contendenti nel girone. Ma è l’impresa dell’Atalanta a Liverpool ad aver dato la spallata a un equilibrio solo apparente: l’Ajax, appaiato con identici punti alla Dea, è chiamato questa sera a prodursi in medesimo risultato ad Anfield. Altrimenti, con una vittoria dell’Atalanta e un Ajax senza 3 punti dalla trasferta a Liverpool, per Gasperini quello del 9 dicembre ad Amsterdam diventerebbe un viaggio un po' più semplice: una partita con 2 risultati su 3 per passare agli ottavi.

Il tecnico della Dea ha però, giustamente, richiamato all’attenzione. Se è infatti vero che il risultato della prima giornata in Danimarca contro il Midtjylland lascia un ricordo piuttosto dolce alla Dea, altrettanto vere sono le insidie che suddetto successo può portare nella mente dei suoi: quello di essere di fronte a una partita semplice.

E non è la solita banalità o dichiarazione di circostanza. Il pericolo di pensare che sia già fatta, in questa competizione, può essere letale. Specie contro una squadra ferma ancora a 0 punti e che farà di tutto per evitare che la sua prima partecipazione termini così, con solo sconfitte nel girone.

Il Midtjylland dunque certamente giocherà una partita vera. E l’Atalanta non è nella posizione e nel blasone di potersi permettere di sottovalutarla. Per intenderci: non è con il colpo di un singolo fuoriclasse che la Dea può permettersi di risolvere un impegno del genere, come potrebbe invece pensare una big europea. Ma la soluzione per i bergamaschi è invece sempre la stessa: attenzione, gioco e collettivo.

Un concetto da mettere sul campo dal primo minuto questa sera a Bergamo, specie di fronte ai risultati recenti raccolti in Serie A proprio contro squadre ritenute inferiori alla Dea. La sconfitta casalinga col Verona di sabato sera piuttosto che quella raccolta qualche settimana fa, sempre a Bergamo, contro la Sampdoria; ma anche lo 0-0 di Cesena contro lo Spezia. E’ vero che Gasperini ha senza dubbio improntato questa prima parte di stagione con l’obiettivo di provare a passare questo girone di Champions League, e dunque a volte in campionato è stato meno brillante del previsto; ma altrettanto vero è questo fatto: quando l’Atalanta non ha giocato al proprio meglio, seppur contro squadre dal valore inferiore, non ha vinto.

Ecco dunque il pericolo principale di questa notte di Champions: la leggerezza. Un diktat, quello della massima attenzione, per misurare davvero il percorso di crescita europea di questa squadra. Passata dalla rimonta impossibile della scorsa stagione, dal sogno di potersela giocare con i più grandi – ma senza pressione – e proseguita quest’anno con la reazione da big dopo la scoppola subita all'andata Liverpool, la Dea pare avere un ultimo esame: gestire la pressione di essere favorita. Se riuscirà a passare anche questo – e il Liverpool farà il suo in casa – gli ottavi di Champions League saranno un traguardo un po' più vicino. E sprecare l'occasione sarebbe davvero un peccato.

Gasperini: "Voglio arrivare all'Ajax con 2 risultati su 3"

