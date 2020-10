Il Paris Saint-Germain dovrà fare a meno in mezzo al campo di Marco Verratti per circa tre settimane. Ad anticiparlo è il quotidiano francese 'L'Equipe'. Il 27enne pescarese, vittima di un infortunio alla coscia destra con la Nazionale la scorsa settimana contro l'Olanda, salterà non solo il match di martedì sera contro il Manchester United, ma anche le due successive trasferte di Champions League, in Turchia contro l'Istanbul Basaksehir la prossima settimana (28 ottobre) e in Germania a Lipsia (4 novembre).