Sfida cruciale quella che va in scena martedì sera a Valdebebas tra Real Madrid e Inter (calcio d'inizio alle 21) per la terza giornata del Girone B di Champions League. Protagoniste di un avvio piuttosto deludente, entrambe le squadre devono evitare un ulteriore passo falso se non vorranno affrontare con l'acqua alla gola le rimanenti tre gare del gruppo. Sia Zinedine Zidane che Antonio Conte sono alle prese con problemi di formazione.

Qui Inter: tandem d'attacco Lautaro-Perisic

Per quanto riguarda i nerazzurri, è pesante l'assenza di Romelu Lukaku: il belga aveva già saltato la sfida di sabato in campionato contro il Parma pareggiata 2-2 a San Siro. Con Sanchez non al meglio, Conte sembra intenzionato a dare fiducia a Ivan Perisic nel ruolo di seconda punta al fianco di Lautaro Martinez. Solita linea difensiva a 3 composta da D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni, con Skriniar in panchina. A centrocampo sugli esterni giocano Hakimi a destra e Young a sinistra. Vidal e Brozovic in mezzo con Barella avanzato nel ruolo di trequartista (out Eriksen).

Qui Real: Lucas Vazquez terzino destro?

Qualche grattacapo anche per Zidane, costretto a fare a meno di Militao risultato positivo al Covid-19. Il tecnico francese dovrebbe arretrare nella posizione di terzino destro Lucas Vazquez (soluzione già sperimentata in questa stagione). In attacco spazio al tridente pesante composto da Asensio, Benzema e Hazard. Modric e Marcelo in panchina.

Real Madrid-Inter: le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio; Benzema, Hazard. All.: Zidane.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic. All.: Conte.

ARBITRO: Clement Turpin (Francia).

Conte: "Potevo andare al Real, ma ho detto no"

