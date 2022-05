Nati per vincere. Si può riassumere così la sfida tra Jürgen Klopp e Carlo Ancelotti, che sabato 28 maggio - alle 21 - si troveranno nuovamente di fronte nella finalissima di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, in programma all'interno della splendida cornice dello Stade de France, a Saint-Denis, alle porte di Parigi.

Klopp vs Ancelotti: 10 volte contro, l'italiano in vantaggio di pochissimo

Due che senza successi non sanno proprio stare, specialmente seduti su panchine in cui sono considerati autentici totem. Sabato, un grande classico della coppa dalle grandi orecchie, tra due condottieri che tutte le big del calcio internazionale vorrebbero. Come finirà? Davvero difficile lanciarsi in pronostici, anche perché il confronto diretto tra i due rasenta l'esatta parità: su dieci confronti complessivi (avvenuti con le esperienze di Borussia Dortmund e Liverpool per il tedesco e Real Madrid, Napoli ed Everton per il tecnico di Reggiolo) , sono 4 le vittorie di Ancelotti e 3 quelle di Klopp, con tre pareggi nel mezzo.

Una sfida tra "big" del pallone, per inseguire nuovi record

Klopp e Ancelotti che avevano iniziato ad incontrarsi con una certa frequenza dalla fine del 2019 fino a metà 2021, segmento temporale in cui l'allenatore emiliano ha guidato l'Everton, firmando peraltro un'impresa: nella sfida di ritorno della Premier League 2020-2021, ha espugnato (2-0) Anfield per la prima volta dopo 22 anni. Ancelotti arriverà a soli 3 punti dalla qualificazione in Conference League: alcuni lo ritengono un risultato deludente. La risposta a questa congettura, i Toffees, l'hanno fornita quest'anno, andando a un soffio dalla retrocessione in Championship...

Una stagione di successi per entrambi: chi la spunterà?

E' stato un anno di grandi soddisfazioni per entrambi. Anche se - a differenza del confronto in semifinale Champions tra Blancos e Sky Blues - per il Liverpool, il sorpasso clamoroso al Manchester City di Pep Guardiola in Premier è stato solo sfiorato nei minuti finali dell'ultima giornata di campionato: Reds, quindi, vittoriosi in FA Cup e League Cup. Ancelotti, invece, ha sollevato, in ordine cronologico, Supercoppa di Spagna e vinto la Liga con grande distacco, senza concedere chance alle avversarie. I due continuano a nutrirsi di trofei: impossibile dire chi rimarrà "a digiuno" alle porte di Parigi...

Stagione 2021-2022 Champions League Campionato Supercoppa Coppa nazionale Coppa di Lega KLOPP Finalista 2° non disputata Vincitore Vincitore ANCELOTTI Finalista Vincitore Vincitore Quarti di finale x

