Bayern Monaco, grande favorita per la vittoria finale, ma anche la Juventus di Massimiliano Allegri che, anche se è scivolata a -16 dalla vetta della classifica in Serie A, ha già il pass per la fase ad eliminazione diretta in Champions dopo il successo sullo Zenit. Vicina alla qualificazione anche il Chelsea: mercoledì potrebbe essere il turno di Ajax e Liverpool. Dopo quattro giornate abbiamo le prime due qualificate agli ottavi di finale di Champions.

Squadre già qualificate

-Juventus (1a girone H)

-Bayern Monaco (1a girone E)

Gruppo E

Il Bayern Monaco è stata la prima squadra a qualificarsi agli ottavi di Champions grazie a quattro successi nelle prime quattro partite. Il Barcellona è sotto, ma grazie alla vittoria di Kiev si è rimesso in carreggiata e ora 'sfida' il Benfica per il 2° posto nel girone. Al Bayern basta comunque un punto nelle prossime due per qualificarsi come prima.

La classifica: Bayern Monaco 12 punti, Barcellona 6, Benfica 4, Dinamo Kiev 1

Lewandowski esulta Credit Foto Getty Images

Gruppo F

Situazione davvero intricata, con tre squadre in due punti. Paradossalmente anche lo Young Boys potrebbe ancora farcela. L'Atalanta si è ormai messa alle spalle la doppia sfida con lo United e con due successi sarebbe sicura di accedere agli ottavi per il terzo anno consecutivo.

La classifica: Manchester United e Villarreal 7 punti, Atalanta 5, Young Boys 3

Cristiano Ronaldo esulta per il gol del pareggio in Atalanta-Manchester United - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Gruppo G

Il girone più facile? Forse, ma più di difficile comprensione se pensate che la squadra con più esperienza e qualità - il Siviglia - è ultimo in classifica. Gli andalusi possono ancora farcela, ma devono sperare in un mezzo miracolo.

La classifica: Red Bull Salisburgo 7 punti, Lille e Wolfsburg 5, Siviglia 3

Jonathan David e Jonathan Bamba esultano per il gol del Lille Credit Foto Getty Images

Gruppo H

Come per il Bayern Monaco, anche la Juventus strappa il pass per gli ottavi di finale con 4 vittorie su 4. Chelsea comunque vicino al bersaglio, gli manca un punto per accedere alla fase ad eliminazione diretta. Occhio però allo scontro diretto che sarà decisivo per definire chi passa per prima.

La classifica: Juventus 12 punti, Chelsea 9, Zenit San Pietroburgo 3, Malmö 0

L'esultanza in stile Platini di Paulo Dybala durante Juventus-Zenit - Champions League 2021-22 Credit Foto Imago

Gruppo A

In questo momento sono ancora in gioco tre squadre (anche quattro per la matematica), ma dopo il mercoledì di Champions potrebbe diventare tutta questione tra PSG e Manchester City che si sfideranno per il primato del girone. Per ora un solo punto separa le due squadre.

La classifica: PSG 7 punti, Manchester City 6, Bruges 4, RB Lipsia 0

Gruppo B

Altra situazione delicata, ma più per il 2° posto. Il Liverpool ha fatto tre su tre all'andata e, dovesse battere l'Atlético, sarebbe matematicamente agli ottavi con due turni d'anticipo.

La classifica: Liverpool 9 punti, Atlético Madrid e Porto 4, Milan 0

Gruppo C

L'Ajax vede ormai il passaggio del turno e, se dovesse vincere anche a Dortmund, lo centrerebbe matematicamente. Dovesse invece perdere si rimischierebbero le carte, riportando in auge anche lo Sporting.

La classifica: Ajax 9, Borussia Dortmund 6, Sporting 3, Besiktas 0

Gruppo D

Altro girone di difficile interpretazione. Lo Sheriff Tiraspol ha sorpreso tutti con le vittorie contro Shakhtar e Real, ma se l'Inter dovesse vincere il match di ritorno raggiungerebbe proprio i moldavi a quota 6 punti. Poi c'è da capire cosa farà il Real. Sarà corsa a tre o a quattro per gli ottavi?

La classifica: Sheriff Tiraspol e Real Madrid 6, Inter 4, Shakhtar Donetsk 1

