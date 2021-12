Inter ha già ottenuto la qualificazione matematica agli ottavi di finale di Champions League. Ottavi che Real Madrid di Ancelotti al Bernabéu. All'andata Rodrygo a gelare il Meazza. Ecco le combinazioni per scavalcare il Real Madrid. Dopo il successo con lo Shakhtar , l'ha già ottenuto la qualificazione matematica agli ottavi di finale di Champions League. Ottavi che non raggiungeva da 10 anni . I nerazzurri, adesso, sperano anche di accedere come prima del girone, anche se non sarà facile dovendo affrontare ildi Ancelotti al. All'andata finì 1-0 per i blancos , cona gelare il Meazza. Ecco le combinazioni per scavalcare il Real Madrid.

Girone D, la classifica dopo 5 giornate

SQUADRA PUNTI DIFFERENZA RETI REAL MADRID 12 +9 INTER 10 +5 SHERIFF TIRASPOL 6 -4 SHAKHTAR 1 -10

Il calendario dell'ultima giornata

Mercoledì 8 dicembre: Real Madrid-Inter alle 21:00;

Mercoledì 8 dicembre: Shakhtar-Sheriff Tiraspol alle 21:00

Cosa serve per andare agli ottavi come prima

L'Inter ha un solo risultato a disposizione per scavalcare il Real Madrid. Visto il +2 della squadra di Ancelotti, i nerazzurri dovranno vincere al Bernabéu per salire in testa al gruppo D. Non importa il risultato secco, l'importante è che i nerazzurri prendano i tre punti in palio.

