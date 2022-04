Pep Guardiola in semifinale di Champions League., direbbero nella città di Oasis e Stone Roses! Il0-0 contro l'Atletico Madrid di Simeone al ritorno dei quarti di finale al Wanda Metropolitano è valso al suo Manchester City il passaggio al penultimo atto di Champions League . Niente sovraccarico di pensieri questa volta, l'ex condottiero di Barcellona e Bayern Monaco per una sera ha indossato i panni del più navigato tecnico pragmatico/difensivista proteggendo il vantaggio accumulato nella gara di andata, quella - ormai passata agli annali - della5-5 del Cholo Simeone . Il tecnico deifissa così un nuovo record assolutoo: nona semifinale in carriera nella competizione più prestigiosa al mondo a livelli di club, nessuno come lui!