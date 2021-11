Serata importante per la Juventus che, dopo il tracollo in campionato a seguito delle due sconfitte consecutive contro Sassuolo Verona , è chiamata a rialzarsi in Europa. I bianconeri di Allegri , finiti in ritiro dopo il ko del Bentegodi contro l'Hellas, sono chiamati a una prova d'orgoglio contro lo Zenit San Pietroburgo in un match valido per la quarta giornata del Girone H di Champions League: una sfida pesante che, in caso di successo o di pareggio, qualificherebbe aritmeticamente la Juve agli ottavi di finale con due giornate di anticipo. Arbitra l'incontro lo spagnolo Alejandro Hernandez. Calcio d'inizio alle 21 all'Allianz Stadium.