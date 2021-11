L'Allianz Stadium fa da cornice a Juventus-Zenit, match valido per la quarta giornata del Girone H di Champions League in programma martedì 2 novembre con calcio d'inizio alle ore 21. I bianconeri di Massimiliano Allegri , reduci dalle due pesantissime sconfitte di fila in campionato contro Sassuolo e Verona , cercano la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale: per centrare il traguardo con due giornate di anticipo sarà sufficiente non perdere contro la formazione di San Pietroburgo. La sfida di andata venne risolta da un gol di Kulusevski nel finale per l'1-0 Juve.

Juventus-Zenit: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2) - Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot; Dybala, Morata. All.: Allegri.

ZENIT (3-4-2-1) - Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun. All.: Semak.

ARBITRO: Alejandro Hernandez (Spagna).

Paulo Dybala durante Inter-Juventus - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

La partita in diretta tv e in live streaming

Juventus-Zenit sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, mentre su Sky sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport (252). In streaming il match sarà disponibile su Now e su Mediaset Infinity, applicazioni scaricabili su pc, smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android.

Le statistiche della Juventus (dati Opta)

La Juventus è imbattuta in Europa contro lo Zenit San Pietroburgo (2 vittorie e un pareggio il bilancio dei 3 precedenti).

I bianconeri affrontano per la decima volta una squadra russa in Europa: nei 9 precedenti non hanno mai perso (8 vittorie e un pareggio) e in 6 occasioni hanno mantenuto la porta inviolata.

La Juventus ha vinto 8 delle sue ultime 9 partite disputate in casa in Champions League e ha aperto una striscia di 4 vittorie di fila. Per trovare una serie migliore (6) nella competizione bisogna tornare all'ottobre 2017 quando in panchina c'era proprio Massimiliano Allegri.

Federico Chiesa ha messo lo zampino in 5 gol nelle sue 5 presenze casalinghe in Champions League con la maglia della Juventus, segnando 4 gol e fornendo un assist. Chiesa è andato a segno inoltre nelle sue ultime tre partite in casa nella competizione: ha nel mirino Trezeguet, l'ultimo giocatore della Juve a trovare la via delle rete in 4 partite consecutive in casa nel novembre 2001.

Dejan Kulusevski ha firmato il gol vittoria per la Juve nel match d'andata a San Pietroburgo. L'ultimo giocatore svedese ad andare a segno in almeno 2 partite di fila in maglia bianconera in Champions è stato Zlatan Ibrahimovic (ottobre 2005).

