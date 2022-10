Siviglia, Barcellona e Atlético Madrid. Passi il Siviglia, che ci può anche stare, con la squadra andalusa che ha vissuto il peggior avvio di stagione degli ultimi 10 anni, con esonero di Lopetegui incluso, ma fanno specie Hanno la squadra Campione d'Europa, il Real Madrid , hanno il giocatore che ha vinto l'ultimo Pallone d'oro, Karim Benzema , ma la Spagna esce con le ossa rotte da questa fase a gironi di Champions League. Mancano ancora 90' alla fine, ma sono già state eliminate. Passi il Siviglia, che ci può anche stare, con la squadra andalusa che ha vissuto il peggior avvio di stagione degli ultimi 10 anni, con esonero di Lopetegui incluso, ma fanno specie le eliminazioni di Barcellona e Atlético Madrid. Soprattutto perché arrivate con 90 minuti di anticipo rispetto alla fine del girone. Disastro Barça che, inoltre, per il secondo anno consecutivo non si qualifica alla fase ad eliminazione diretta. E che dire dell'Atlético che esce di scena in un girone con con Club Brugge, Porto e Bayer Leverkusen. Non parliamo di tre squadracce, ovvio, ma sicuramente alla portata di una squadra come l'Atlético che ha della sua campioni (con grandi stipendi).

Dalla stagione 2003-2004 ad oggi, cioè dall'introduzione degli ottavi di finale dopo la prima fase a gironi, mai la Spagna aveva portato così poche squadre alla fase ad eliminazione diretta. Almeno due team avevano ricevuto il pass per gli ottavi, con picchi di 4 squadre qualificate su 4 in ben 6 occasioni. L'anno scorso si qualificarono Atlético, Villarreal e Real Madrid, ma nelle due stagioni precedenti la Liga aveva fatto en plein, portando tutte le squadre agli ottavi...

Un record davvero infausto per il campionato spagnolo che dovrà rivedere davvero tanto dopo questa disfatta. In Champions ci resta, quindi, solo il Real Madrid di Ancelotti. La squadra Campione in carica che, peraltro, deve ancora guadagnarsi il primo posto del suo girone dopo il ko di Leipzig.

