Maldini ha dichiarato di aspettarsi Pioli rincara la dose. Nonostante i rossoneri siano Il 4-0 al Salisburgo e la qualificazione agli ottavi di finale ha galvanizzato tutto l'ambiente.ha dichiarato di aspettarsi un Milan "mina vagante” agli ottavi e anche il tecnicorincara la dose. Nonostante i rossoneri siano passati per secondi e affronteranno una tra Porto, Bayern Monaco, Tottenham, Real Madrid, Manchester City e Benfica, il tecnico del Milan vuol far valere lo status da "Campioni d'Italia” anche in Europa.

Siamo i Campioni d'Italia e ce la vogliamo giocare

Si desiderano e quando tu lo desideri ti dà una motivazione incredibile e una forza di volontà superiore. Superare il turno è importante, ma dobbiamo essere ambiziosi. Al di là dell'avversario fortissimo che troveremo, siamo i Campioni d'Italia e ce la vogliamo giocare anche nel prossimo turno. Adesso abbiamo tre partite di campionato importanti. Vogliamo riprendere il 4 gennaio con un'ottima partita, non vogliamo allontanarci dal Napoli. È felice? Sono felice perché la settimana è iniziata male, poi il giorno dopo è andata meglio col rinnovo. È importante finirla bene. Le prossime partite saranno importanti per il nostro futuro in campionato e vogliamo farle bene. [Pioli a Sky Sport]

Questa è stata la partita del bivio?

Questo è un Gran Premio della Montagna vinto, ma l'arrivo è ancora lontano. È uno step. Fa parte del nostro percorso. Abbiamo affrontato bene questo girone, ma abbiamo tanto lavoro da fare. C'è soddisfazione per questo primo obiettivo raggiunto, ma dobbiamo guardare avanti e farlo con la giusta ambizione, con grande rispetto, ma anche con la giusta convinzione che siamo una squadra forte. Possiamo far bene anche più avanti

Quanti margini di miglioramento ha ancora il Milan?

Tantissimi e l'abbiamo dimostrato anche stasera. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo. Ma in tutte le partite ci sono tantissime situazioni che si possono sviluppare meglio. Sono esperienze che ci faranno crescere, ma credo che tutti i miei giocatori possano fare di più

Giroud?

È una persona di spessore, un grandissimo leader e un grandissimo lavoratore. Fa quello che deve fare un giocatore del suo livello. È un punto di riferimento. È sempre sorridente e motivato. Ci sta aiutando tanto a crescere

