La quarta giornata di Champions League va in archivio con qualche sorpresa e alcuni risultati scontati. Nelle gare delle 21, dopo la scialbo 0-0 tra Atletico e Bruges, vanno in atto match ricchi di gol. Due i successi esterni, con il Porto che si è imposto 0-3 sul campo del Bayer Leverkusen e con il Marsiglia che ha steso 0-2 lo Sporting Lisbona. 3-2 sofferto del Tottenham all'Eintracht di Francoforte, con gli Spurs ora primi nel girone.

Atletico Madrid-Club Bruges 0-0

Gruppo B

Gol: Nessuno

Assist: Nessuno

Ammoniti: Savic (A), Kondogbia (A), Vanaken (B), Mignolet (B), Buchanan (B)

Espulsi: Sowah (B)

Antoine Griezmann Credit Foto Getty Images

L'Atletico Madrid complica terribilmente la sua rincorsa agli ottavi di finale di Champions League, impattando 0-0 con il Bruges in casa. Gli ospiti partono forte nel primo tempo, con i colchoneros che dopo 20' iniziano però a dominare. Mignolet è più volte decisivo su Griezmann nel primo tempo, con Saul che si vede anche annullare un gol per posizione di off-side. Sul finire della prima frazione il direttore di gara ha poi prima assegnato e poi revocato, correttamente, un rigore agli ospiti.

Nella ripresa i colchoneros hanno continuato a spingere, sfiorando il gol con Griezmann e Morata e vedendosi annullare un'altra rete con Correa, disastroso da pochi passi qualche minuto più tardi. In virtù di questo risultato il Bruges resta in testa al girone a quota 10 punti. Secondo il Porto a 6, poi Atletico a 4 e Leverkusen a 3.

Sporting Lisbona-OM 0-2

GRUPPO D

Gol: 20' Guendouzi (M, penalty), 30' Sanchez (M)

Assist: Harit (M, 0-1)

Ammoniti: Esgaio (S), Guendouzi (M), Bailly (M), Pedro Porro (S), Ugarte (S), Pedro Goncalves (S)

Espulsi: Esgaio (S), Pedro Goncalves (S)

Mattéo Guendouzi Credit Foto Getty Images

Lo Sporting getta alle ortiche la possibilità di allungare in testa al Gruppo D, finendo per perdere 0-2 col Marsiglia in casa. I biancoverdi partono bene ma al 19', una sciocchezza di Esgaio costa il secondo giallo al centrocampista e permette a Guendouzi di battere Israel dagli 11 metri. Al 30', dopo un check-VAR, viene poi convalidato lo 0-2 di Sanchez, dopo la sgroppata sulla sinistra di Harit.

Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa ci provano per qualche minuto prima di iniziare a soffrire il palleggio ospite ed innervosirsi. Al 60', dopo aver ricevuto un giallo, Pedro Goncalves ride in faccia all'arbitro, facendosi cacciare e lasciando i suoi in 9. Di lì, fino al triplice fischio finale, soltanto un attento giropalla dei francesi. In virtù di questo risultato i francesi agganciano i portoghesi a quota 6 punti nel girone, a -1 dal Tottenham capolista e a +2 sull'Eintracht fanalino di coda.

Tottenham-Eintracht Francoforte 3-2

GRUPPO D

Gol: 14' Kamada (E), 20' Son (T), 28' Kane (T, penalty), 36' Son (T), 87' Alidou (E)

Assist: Rode (E, 0-1), Kane (T, 1-1), Hojbjerg (T, 3-1), Gotze (E, 3-2)

Ammoniti: Dier (T), Bentancur (T), Sessegnon (T), Hasebe (E), Smoicic (E)

Espulsi: Tuta (E)

Son Heung-Min Credit Foto Getty Images

Il Tottenham di Antonio Conte domina l'Eintracht 3-2 e vola in testa al gruppo D dopo 4 giornate. Gli Spurs partono male, con Kamada che al 14' insacca dopo un errore in fase d'impostazione. Dal 20', si scatena la furia di Son che sigla il pari su assist di Kane. Il centravanti inglese, 8' più tardi, si guadagna un penalty, realizzandolo senza alcun tipo di timore. Al 36', su assist di Hojbjerg, è ancora Son a far gioire Conte, con un mancino al volo da cineteca.

Nella ripresa, gli uomini di Conte si chiudono e non lasciano spazi agli ospiti. Al 59', un'ingenuità di Tuta costa poi l'inferiorità numerica ai teutonici che non si arrendono e continuano a spingere, trovano il gol del 3-2 con Alidou al minuto 86, sugli sviluppi di un corner. Nel finale, Kane ha la possibilità di portare il risultato sul 4-2, ancora una volta dal dischetto, ma finisce col calciare alle stelle un rigore che risulterà poi ininfluente al triplice fischio finale.

In virtù di questo risultato il Tottenham si issa in testa al gruppo D a quota 7 punti, a +1 su Marsiglia e Sporting Lisbona. Eintracht che resta a quota 4.

Bayer Leverkusen-Porto 0-3

Gruppo B

Gol - 6' Galeno (P), 53' Taremi (P, penalty), 64' Taremi (P)

Assist - Diogo Costa (P, 0-1)

Ammoniti - Joao Mario (P), Bakker (B), Paulinho (B), Borges (P), Hincapiè (B)

Portos Galeno Credit Foto Imago

Dopo l'inaspettato 0-0 tra Bruges ed Atletico Madrid, il Porto coglie un'enorme chance in Germania, battendo 0-3 a domicilio il Bayer. Nel primo tempo succede di tutto, con Galeno che sblocca il match con un eurogol al 6' di gioco. Al 16', come all'andata, il Bayer ha una chance dal dischetto, ma Diogo Costa ipnotizza anche Bellarabi dopo Shick. Al 30', è proprio l'attaccante ex-Roma a deviare un tiro vincente di Adli, facendo annullare per fuorigioco il gol del suo compagno di squadra.

Nella ripresa, altro avvio super degli ospiti, bravi a guadagnarsi un rigore, poi trasformato da Taremi, al minuto 53'. I teutonici hanno provato in tutti i modi a reagire, trovando però numerose parate di Costa, prima del definitivo 0-3, sempre di Taremi, dal dischetto.

In virtù di questo risultato il Porto sale al secondo posto a quota 6, a +2 sull'Atletico terzo a quota 4 punti, con il Bruges primo in solitaria a quota 10.

