Juventus-Psg: le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Fagioli; Milik. All.Allegri

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz; Soler, Messi, Mbappé. All. Galtier

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande.

Juventus-Psg: dove vederla in tv e live streaming

Il match sarà trasmesso in diretta su tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) e Sky Sport 4K (canale 253). Juventus-Psg sarà visibile anche in streaming tramite l'app Now e Infinity + su smart tv, tablet, smartphone e pc. Il sito e l'app di Eurosport vi offriranno la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.

Allegri: "Mckennie morto, metto Fagioli e fa gol: a volte è la casualità"

