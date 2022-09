Dopo aver sorpreso il mondo con una vittoria sul Liverpool per 4-1 nella prima giornata del girone di Champions League, il Napoli di Luciano Spalletti punta a ripetersi in casa dei Rangers. La partita è in programma mercoledì 14 settembre alle ore 21.00. Gli scozzesi hanno perso il primo confronto con l'Ajax 4-0, dimostrando di non essere squadra attrezzata per giocarsenla ad armi pari con le big d'Europa. A Glasgow però, gli uomini di Spalletti non possono permettersi passi falsi. Da valutare la condizione fisica dell'undici azzurro, reduce da un periodo di impegni ravvicinati. Senza Osimhen , gli azzurri dovranno reinventarsi in attacco.

Ad

Rangers-Napoli: le probabili formazioni

Serie A Spalletti: "Vittoria meritata. Turnover? Giochino che piace a voi..." 20 ORE FA

RANGERS (4-2-3-1): McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Wright, Lundstram; Tillman, Kamara, Kent; Colak. All. Van Bronckhorst

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz (Spagna).

Spalletti: "Osimehn? Dispiace, ma capita: abbiamo Simeone e Raspadori"

Rangers-Napoli: dove vederla in tv e live streaming

Rangers-Napoli sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 oppure sui canali di Sky. per quanto riguarda l'emittente satellitare, i canali di riferimento saranno Sky Football (203) e Sky Sport (252). Partita visibile anche tramite i servizi Sky GO e NOW. Mediaset invece offrirà la partita gratis sul servizio streaming Mediaset Infinity.

Rangers-Napoli: i precedenti

Contro i Rangers sarà sfida inedita. Non vi è alcun precedente tra le due squadre.

Xavi: "Noi favoriti? No, con Inter e Bayern sarà battaglia"

Serie A Napoli-Spezia 1-0, pagelle: Raspadori risolutivo, Ndombele timido 20 ORE FA