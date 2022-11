Ad

Napoli, le possibili avversarie: incubo PSG

Il Napoli, in qualità di prima classificata, affronterà la doppia sfida degli ottavi contro una seconda e avrà il vantaggio di giocare il match di ritorno al ‘Maradona’. Gli azzurri di Spalletti non potranno sfidare il Liverpool, già incrociato nella fase a gironi, oltre a Inter e Milan (i derby tra squadre dello stesso Paese potranno andare in scena solo dai quarti in poi). L'urna di Nyon riserverà dunque un solo vero spauracchio da evitare: il PSG di Messi-Mbappé-Neymar, incredibilmente secondo nel girone H nonostante 14 punti e una differenza reti di +9 a proprio favore. I transalpini sono la squadra più pericolosa, con le altre invece l’impressione è che il magnifico collettivo guidato da Spalletti possa giocarsela alla grande con tutti.

POSSIBILE AVVERSARIA DIFFICOLTA' PSG ***** Borussia Dortmund **** RB Lipsia ** Eintracht Francoforte ** Bruges *

Inter, le possibili avversarie: spauracchio City e Real, possibile duello con Conte

L’Inter, Inserita in seconda fascia, l'Inter dovrà incrociare le dita per evitare la doppia sfida agli ottavi di finale contro due delle corazzate di questa edizione della Champions: il Real Madrid, campione in carica, e il Manchester City di Guardiola e dell’implacabile Erling Haaland. Un gradino sotto Chelsea e Benfica mentre carica di suggestione sarebbe la sfida contro il Tottenham , del grande ex Antonio Conte, che per la terza volta in carriera ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta (l’ultima volta risaliva all’annata 2017/18 quando ci guidava il Chelsea, e fu eliminato agli ottavi dal Barcellona).

POSSIBILE AVVERSARIA DIFFICOLTA' Real Madrid ***** Manchester City ***** Chelsea **** Tottenham *** Benfica *** Porto **

Milan, le possibili avversarie: 3 le corazzate da evitare

Dopo 9 anni il Milan torna a giocarsi la fase a diretta della Champions League. Le chance di pescare un’avversaria estremamente complicata però sono molteplici. I rossoneri – come i cugini nerazzurri, non possono pescare il Napoli – e non possono scontrarsi con il Chelsea. Restano soprattutto tre grosse big da scansare possibilmente: il City di Guardiola, il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti e il Bayern di Nagelsmann, unica squadra capace di vincere tutte le 6 gare della fase a gironi. Leggermente meno insidiosa invece la doppia sfida contro il Tottenham o l’accoppiata di compagini portoghesi, composta da Benfica e Porto.

POSSIBILE AVVERSARIA DIFFICOLTA' Real Madrid ***** Manchester City ***** Bayern Monaco ***** Tottenham *** Benfica *** Porto **

Cosa dicono le probabilità?

Senza Inter e Milan, la Juventus secondo il calcolo delle probabilità sviluppato dall'account statistico @2010Misterchip ha più chance di pescare una tedesca nell’urna di Nyon: la possibilità di incrociare Eintracht o Borussia Dortmund è del 22,265% mentre quella di vedersela con il Lipsia è di poco superiore al 21%. Leggermente più improbabile la possibilità di sfidare PSG o Bruges (17,028%). Per quanto riguarda il Milan, il rischio più probabile è quello di pescare il Bayern Monaco (oltre il 23,9%), mentre più remota di vedersela contro Porto e Benfica (13,725%) o Real Madrid (14%). Infine l’Inter, secondo il calcolo delle probabilità ha ottime chance di finire accoppiata contro City (18,885%), Tottenham (18,885%) o Chelsea (18,679%).

Dove seguire il sorteggio degli ottavi in tv e in live streaming

Il sorteggio degli ottavi di Champions League 2022-23 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport 24 (canale 200), Amazon Prime Video e in chiaro su Mediaset Canale 20. Sarà possibile inoltre seguire l'evento in live streaming sul sito dell'UEFA collegandosi tramite pc, smartphone e tablet o su SkyGo, Now Tv e Mediaset Infinity.

Quando si giocheranno gli ottavi di Champions?

Le sfide di andata degli ottavi di finale dell'edizione 2022-23 di Champions League sono in programma tra il 14, 15, 21 e 22 febbraio 2023. I match di ritorno andranno in scena tra il 7, l’8, il 14 e il 15 marzo.

