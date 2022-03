Al momento c'è un'unica verità ed è che io sono legato a questo club per un altro anno. Il club voleva questo tipo di situazione e io l'ho accettata perché pensavo fosse giusto che ci conoscessimo. Dopo quattro mesi penso che il club abbia capito il modo in cui io lavoro e allo stesso tempo io ho capito il club. Ora abbiamo altri tre mesi fino alla fine della stagione per migliorare e trovare la miglior soluzione per entrambi". Così, a poche ore dalla sfida di Premier League a Old Trafford contro il ". Così, a poche ore dalla sfida di Premier League a Old Trafford contro il Manchester United Antonio Conte torna a parlare del suo futuro al Tottenham . Il tecnico salentino, che lo scorso novembre ha preso il posto di Nuno Espirito Santo legandosi agli Spurs fino al 30 giugno 2023, manda messaggi piuttosto chiari alla dirigenza del club londinese.

"La mia ambizione non è lottare per il 4° posto"

Ad

"Mi piace lavorare qui e mi piacerebbe lottare per qualcosa di più importante, per il futuro, per essere competitivi, per vincere e non per finire quarti in classifica, non è la mia ambizione".

Premier League Mourinho interrotto da una lavatrice in conferenza stampa 15/12/2020 A 16:42

Conte: "Addio Abramovich brutta notizia per i fan del Chelsea"

Premier League Mourinho: "Non sono nel libro di Wenger? Non mi ha mai battuto" 17/10/2020 A 11:43