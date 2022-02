Con la vittoria per 3-1 sul Burkina Faso , abbiamo la prima finalista della 33esima edizione della Coppa d'Africa. È ildiche, dopo aver giocato e perso la finale del 2019, può rifarsi in questo 2022 e centrare il suo primo successo nella storia della competizione. Sì perché isono una delle grandi d'Africa che non è mai riuscita ad alzare le braccia al cielo in Coppa, collezionando prima di questa edizione due secondi posti (2002 e 2019) e tre volte il 3° posto (1965, 1990, 2006). Appuntamento quindi a(ore italiane) per il gran finale e, questa volta, in campo ci sarà anche. Due anni e mezzo fa, contro l'Algeria , il centrale del Napoli non poté giocare per squalifica.