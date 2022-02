I Leoni della Teranga, ancora a secco del titolo continentale, approdano alla finalissima di Coppa d'Afric a per la seconda volta consecutiva. Allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé, battuto 3-1 il Burkina Faso, la cui resistenza (in una gara comunque ben giocata) crolla al 70' con la rete di Abdou Diallo, innescato da un'acrobazia di Koulibaly. Il raddoppio è di Gana Gueye su iniziativa di Mané, che triplica in contropiede dopo l'1-2 di Blati Touré. Ora si attende di conoscere quale sarà l'avversario per la band del commissario tecnico Aliou Cissé: Egitto o Camerun? Si avvicina sempre di più l'ipotesi di uno scontro tutto in casa Liverpool Mané vs Salah. Per il Burkina Fso di Kamou Malo, una Coppa d'Africa comunque monumentale, nel mentre di un colpo di Stato a Ouagadougou. Agli Stalloni resta comunque la soddisfazione di poter disputare la finale per il terzo posto, prima di essere riaccolti in patria da autentici eroi.

Chiusura imperiale di Koulibaly: Bertrand Traoré stoppato!

Il tabellino

BURKINA FASO-SENEGAL 1-3

Burkina Faso (4-2-3-1): Koffi (36' F. Ouédraogo); I. Kaboré, E. Tapsoba, Dayo, Yago; Blati Touré, Guira (68' Dj. Ouattara); Bandé (81' A. Tapsoba), G. Sangaré, Bayala (60' Sanogo); B. Traoré. Ct: K. Malo.

Senegal (4-3-3): E.Mendy; B. Sarr, Koulibaly, A. Diallo, Ciss; I. Gana Gueye, N. Mendy (90+3 N. Mendy), Kouyaté (65' P. Gueye); B. Dieng (78' P. Sarr), Diédhiou (65' I. Sarr), Mané. Ct: A. Cissé.

Arbitro: Bamlak Tessema Weyesa (Etiopia).

Gol: 70' A. Diallo (S), 76' I. Gana Gueye (S), 82' Blati Touré (B), 87' Mané (S).

Assist: Koulibaly (S, 0-1), Mané (S, 0-2), Kaboré (B, 1-2), I. Sarr (S, 1-3).

Note - Recupero: 8+3. Ammoniti: Guira, B. Sarr, P. Cissé.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

15' - ATTENZIONE A CISS! Iniziativa personale del numero 2 del Senegal, che lascia partire il rasoterra dal limite: palla fuori di poco.

26' - DIENG DI PIATTO SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER! Kaboré libera sulla linea a Koffi battuto!

27' - ANCORA BAMBA DIENG! Colpo di testa ravvicinato con palla di poco a lato.

30' - CALCIO DI RIGORE PRIMA CONCESSO E POI TOLTO AL SENEGAL DOPO IL VAR-CHECK! Hervé Koffi esce col pugno altissimo su Kouyaté. I due restano doloranti a terra. A velocità normale sembra un penalty nettissimo, in realtà, entrambi intervengono sul pallone. Alla fine, rigore tolto e Koffi costretto a uscire in barella, sostituito dal suo "secondo" Farid Ouédraogo.

Koffi travolge Kouyaté: l'arbitro dà rigore, poi ci ripensa

39' - BANDE DOPO UN INSERIMENTO IN AREA DI BERTRAND TRAORE SU ASSIST DI EDMOND TAPSOBA! Missile sul primo palo sventato con maestria da Edouard Mendy!

45'+6 - CALCIO DI RIGORE PRIMA CONCESSO E POI TOLTO AL SENEGAL DOPO IL VAR-CHECK! Conclusione potente al limite di Gana Gueye e palla sul gomito di Edmond Tapsoba, col braccio attaccato al corpo. Penalty che appare subito davvero generoso e che viene giustamente tolto dopo la consultazione dell'occhio elettronico.

L'arbitro si fa l'abbonamento alla VAR: altro rigore e ci ripensa ancora

70' - GOL DEL SENEGAL CON ABDOU DIALLO! Sugli sviluppi di un corner dalla destra battuto da Gana Gueye, rovesciata acrobatica di Koulibaly in piena area, che innesca la conclusione in fondo al sacco da due passi dal difensore del PSG: 0-1!

Koulibaly con l'assist in rovesciata e Senegal avanti con Diallo

75' - PAPE GUEYE DA DUE PASSI! Gol divorato, di testa, su assist dalla sinistra di Ciss!

76' - GOL DEL SENEGAL CON GANA GUEYE! Pasticcio difensivo del Burkina Faso, Mané ruba palla sul fondo a Dayo e mette in area piccola, dove il trequartista del PSG anticipa il compagno Bamba Dieng per insaccare: 0-2!

Mané scippa palla e Gueye raddoppia: il Senegal vede la finale

82' - GOL DEL BURKINA FASO CON BLATI TOURE! Bertrand Traoré apre sulla destra per Issa Kaboré, cross in mezzo e deviazione vincente, col ginocchio, da parte di Blati Touré: 1-2!

Blati Touré l'aveva riaperta... Con un gol di ginocchio

87' - GOL DEL SENEGAL CON SADIO MANE! Altra ingenuità burkinabe, con Edmond Tapsoba che va addosso al compagno Blati Touré a terra, lungo lancio di Ismaila Sarr per la stella del Liverpool il quale, a tu per tu con Farid Ouédraogo, insacca con un delizioso pallonetto! Gara chiusa: 1-3!

Il 3-1 di Mané è un cioccolatino: pallonetto e Senegal in finale

Il momento social

Il migliore

Mané. Insieme a Koulibaly. Che difendono, contrattaccano. L'attaccante del Liverpool ruba il cestino della merenda a Dayo per dar vita al raddoppio senegalese firmato Bamba Dieng, prima di realizzare il tris in pallonetto in contropiede.Il centrale difensivo del Napoli, dal canto suo, innesca in acrobazia l'1-0 firmato Abdou Diallo ed è un muro insormontabile per Bertrand Traoré e compagni.

Il peggiore

Dayo. Che erroraccio in occasione del bis senegalese! Peraltro già susseguente a un vero e proprio disastro difensivo burkinabé.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

