Camerun, padrone di casa, Iniziata la seconda giornata della fase a gironi, cominciano ad arrivare anche i primi verdetti. Il, padrone di casa, è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale dopo le due vittorie su due collezionate in questo avvio di Coppa d'Africa. Sono 16 le squadre ad ottenere il pass per gli ottavi di finale: le prime due classificate di ogni girone più le quattro migliori terze ( il tabellone completo ). Andiamo a vedere la situazione gruppo dopo gruppo.

Ad

Le squadre già qualificate agli ottavi

Coppa d'Africa Da Touré a Drogba, passando per Eto'o: la top 11 di sempre 07/01/2022 A 19:30

-CAMERUN (Gruppo A)

-MAROCCO (Gruppo C)

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattoforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Camerun Ghana

Gruppo A

Camerun già agli ottavi dopo i successi su Burkina Faso e Etiopia. Se la giocano Capo Verde e Burkina Faso, con i burkinabé favoriti dopo aver vinto lo scontro diretto.

Squadra Punti Differenza reti Camerun 6 +4 Burkina Faso 3 0 Capo Verde 3 0 Etiopia 0 -4

Calendario

-17 gennaio, ore 17: Capo Verde-Camerun al Paul Biya di Yaoundé;

-17 gennaio, ore 17: Burkina Faso-Etiopia al Kouekong di Bafoussam;

Anguissa ruba palla e Aboubakar fa doppietta: il Camerun vola

Gruppo B

Situazione incertissima dopo il pareggio a reti bianche tra Senegal e Guinea. Ambo le squadre sono a quota 4, ma occhio al ritorno di Malawi che ha vinto contro lo Zimbabwe ed è pronto a fare lo sgambetto anche ai Leoni della Teranga. Zimbabwe già sicuro dell'eliminazione.

Squadra Punti Differenza reti Senegal 4 +1 Guinea 4 +1 Malawi 3 0 Zimbabwe 0 -2

Calendario

-18 gennaio, ore 17: Malawi-Senegal al Kouekong di Bafoussam;

-18 gennaio, ore 17: Zimbabwe-Guinea all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

Due gol, un auto-assist e le lacrime: Mhango eroe del Malawi

Gruppo C

Il Marocco è la seconda Nazionale a staccare il pass per gli ottavi grazie ai successi su Ghana e Comore. Gabon non ancora qualificato, ma il punto conquistato contro il Ghana è importantissimo per tenere le Black Stars a -3.

Squadra Punti Differenza reti Marocco 6 +3 Gabon 4 +1 Ghana 1 -1 Comore 0 -3

Calendario

-18 gennaio, ore 20: Gabon-Marocco all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-18 gennaio, ore 20: Ghana-Comore al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

Rissa in Gabon-Ghana: pugno di Tetteh che viene espulso

Gruppo D

Situazione ancora in definire, anche se la vittoria sull'Egitto - al debutto - ha lanciato la Nigeria. I 'Faraoni' devono subito riscattarsi contro il Sudan se vogliono mantenere il loro status di favoriti.

Squadra Punti Differenza reti Nigeria 3 +1 Sudan 1 0 Guinea Bissau 1 0 Egitto 0 -1

Calendario

-15 gennaio, ore 17: Nigeria-Sudan al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

-15 gennaio, ore 20: Guinea Bissau-Egitto al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

-19 gennaio, ore 20: Egitto-Sudan all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-19 gennaio, ore 20: Guinea Bissau-Nigeria al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

Nigeria-Egitto si gioca a singhiozzo: tutti i palloni sono sgonfi

Gruppo E

La Costa d'Avorio è partita bene col successo sulla Guinea Equatoriale: non ha proprio convinto, ma si è presa la testa del girone sfruttando il passo falso dell'Algeria campione in carica. Le Volpi del deserto devono cercare subito la vittoria con Sierra Leone se vogliono competere per il 1° posto.

Squadra Punti Differenza reti Costa d'Avorio 3 +1 Algeria 1 0 Sierra Leone 1 0 Guinea Equatoriale 0 -1

Calendario

-16 gennaio, ore 17: Costa d'Avorio-Sierra Leone al Japoma Stadium di Douala;

-16 gennaio, ore 20: Algeria-Guinea Equatoriale al Japoma Stadium di Douala;

-20 gennaio, ore 17: Costa d'Avorio-Algeria al Japoma Stadium di Douala;

-20 gennaio, ore 17: Sierra Leone-Guinea Equatoriale al Limbe Stadium di Limbe;

Kessié così così al debutto: 70 minuti e un nuovo look

Gruppo F

Aquile di Cartagine non sono partite benissimo e il Gambia vola. Uno dei gironi più discussi, fin qui, di questa Coppa d'Africa dopo il clamoroso epilogo di Tunisia-Mali . Lenon sono partite benissimo e il Gambia vola.

Squadra Punti Differenza reti Mali 3 +1 Gambia 3 +1 Mauritania 0 -1 Tunisia 0 -1

Calendario

-16 gennaio, ore 14: Gambia-Mali al Limbe Stadium di Limbe;

-16 gennaio, ore 17: Tunisia-Mauritania al Limbe Stadium di Limbe;

-20 gennaio, ore 20: Gambia-Tunisia al Limbe Stadium di Limbe;

-20 gennaio, ore 20: Mali-Mauritania al Japoma Stadium di Douala;

L'allenatore insegue l'arbitro: Sikazwe portato via dalla scorta

Le migliori terze

Passeranno il turno anche 4 delle sei migliori terze. I criteri per la qualificazione, in caso di pari punti, sarà la differenza reti, i gol segnati o, in ultima istanza, il sorteggio.

Squadra Punti Differenza reti Gol segnati Malawi 3 0 2 Capo Verde 3 0 1 Sierra Leone 1 0 0 Sudan 1 0 0 Ghana 1 -1 1 Mauritania 0 -1 0

L'ex Milan Pelé sbaglia il rigore, poi traversa e palo: che carambola

Coppa d'Africa Da Queiroz a Beaumelle: le storie di tutti i ct della Coppa d'Africa 30/11/2021 A 14:32