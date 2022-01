Gabon che perde due dei suoi giocatori più rappresentativi in questa Coppa d'Africa. Parliamo di Pierre-Emerick Aubameyang e Mario Lemina che, in realtà, non avevano ancora debuttato per la loro positività al covid alla vigilia del torneo. Settimana scorsa, una volta tornati negativi, si era però annunciato che non avremmo rivisto in tempi brevi l'attaccante dell'Arsenal e il centrocampista del Nizza. Il perché? Complicazioni cardiache Reuters, anche se nelle ultime ore era stato un po' alleggerito il caso. Non problemi cardiaci permanenti, ma 'solo' un'infiammazione. Comunque saggio lasciare un po' di riposo ad Aubameyang e Lemina in modo da fare chiarezza sulle loro condizioni di salute e, in accordo con ct e staff medico della Nazionale gabonese, la Federcalcio ha deciso di rispedirli a casa. Proprio per non rischiare e per permettere agli staff medici delle rispettive squadre di operare i controlli adeguati. Brutte notizie per ilche perde due dei suoi giocatori più rappresentativi in questa Coppa d'Africa. Parliamo di Pierre-Emericke Marioche, in realtà, non avevano ancora debuttato per la loro positività al covid alla vigilia del torneo. Settimana scorsa, una volta tornati negativi, si era però annunciato che non avremmo rivisto in tempi brevi l'attaccante dell'Arsenal e il centrocampista del Nizza. Il perché? Complicazioni cardiache riscontrate dopo il covid , aveva rivelato l'agenzia, anche se nelle ultime ore era stato un po' alleggerito il caso. Non problemi cardiaci permanenti,. Comunque saggio lasciare un po' di riposo ad Aubameyang e Lemina in modo da fare chiarezza sulle loro condizioni di salute e, in accordo con ct e staff medico della Nazionale gabonese, la Federcalcio ha deciso di rispedirli a casa. Proprio per non rischiare e per permettere agli staff medici delle rispettive squadre di operare i controlli adeguati.

Lo ha spiegato bene il ct Patrice Neveu. C'è un'infiammazione, non problemi cardiaci. Almeno allo stato attuale delle cose. Servono però esami più accurati che al momento lo staff medico del Gabon non poteva effettuare in Camerun.

In accordo con lo staff medico, il presidente della Federcalcio e i giocatori stessi, abbiamo preso la saggia decisione di rimandare Aubameyang e Lemina nei loro club affinché possano essere curati a dovere. Preoccupazioni? Non ci sono grandi allarmi sui 'problemi cardiaci', perché non hanno problemi cardiaci. Ma, al momento, non abbiamo i mezzi per analizzare la pericolosità della situazione dopo la loro infiammazione. Non possiamo correre dei rischi. [Il ct Patrice Neveu alla vigilia di Marocco-Gabon]

Dobbiamo anche considerare, inoltre, l'aspetto psicologico. Per loro diventa una situazione insopportabile. Dovrebbero rimanere chiusi in stanza fino alla fine del nostro torneo. Ne abbiamo parlato e abbiamo preso questa decisione insieme

È un vero peccato per il Gabon che è davvero vicino alla qualificazione agli ottavi di finale, nonostante i favori del pronostico fossero tutti per Marocco e Ghana. Alla Nazionale delle Pantere, infatti, basterà un pari contro il Marocco all'ultima giornata per lasciarsi alle spalle il Ghana e accedere alla fase ad eliminazione diretta.

