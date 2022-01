Il Camerun di Zambo Anguissa e Hongla, batte 2-0 il Gambia di Musa Barrow e Omar Colley, vera rivelazione del torneo - insieme allo straripante commissario tecnico Tom Saintfiet - e vola in semifinale dove troverà la vincente di Egitto-Marocco. A decidere il match un uno-due micidiale dell'attaccante del Lione Karl Toko Ekambi realizzato a inizio ripresa, tra il 50' e il 57'. Padroni di casa sospinti dai 50mila del Japoma Stadium di Douala, letteralmente in visibilio per la conquista del penultimo atto del torneo. Resta, sponda Gambia, lo straordinario percorso degli Scorpioni alla loro prima assoluta nella fase finale della competizione continentale.

Gambia-Camerun, Coppa d'Africa 2021 (29 gennaio 2022): da sinistra Collins (Camerun) Faï e Muhammed Badamosi (Gambia) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

GAMBIA-CAMERUN 0-2

Gambia (4-4-2): Gayé; Sonko Sundberg (85' Ceesay), Gomez, O. Colley, Modou (56' Mo. Barrow); Touray, Bobb, Marreh (83' B. Jobe), Janko (56' E. Darboe); Badamosi (56' E. Colley), Mu. Barrow. Ct: Saintfiet.

Camerun (3-5-2): A. Onana; Castelletto, Ngadeu-Ngadjui, Tolo; Faï (84' Mbaizo), Hongla (81' Kundé), Zambo Anguissa (87' Neyou), Gouet, Ngamaleu (88' Bassogog); Toko Ekambi (81' N'Jie), Aboubakar Ct: Toni Conceição.

Arbitro: Pacifique Ndabihawenimana (Burundi).

Gol: 50' e 57' Toko Ekambi (C).

Assist: Faï (C, 0-1), Hongla (C, 0-2).

Note - Recupero: 1+3. Ammoniti: Sonko Sundberg, Modou, Gayé, Ngadeu-Ngadjui.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Gambia-Camerun 0-2: gli highlights

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

15' - ABOUBAKAR CERCA IL GOL DI TACCO SU CROSS DALLA DESTRA DI FAI! La palla salta male e termina a lato su deviazione di Gomez. Ma l'azione viene invalidata da un offside.

Aboubakar infiamma il pubblico: salta Gomez con un tacco fantastico

29' - ILLUSIONE DEL GOL PER IL CAMERUN! Soluzione potentissima da fuori del numero 19 dei Leoni Indomabili: palla che s'infrange sull'esterno della rete!

31' - ABOUBAKAR A UN PASSO DAL GOL DEL VANTAGGIO! Torsione di testa in area su Gomez in netto ritardo: palla che sfiora il palo alla destra di Gayé!

36' - MIRACOLO DI GAYE SU ABOUBAKAR! Colpo di testa da due passi su cross teso dalla destra di Oum Gouet: strepitosa risposta del portiere gambiano!

50' - GOL DEL CAMERUN CON TOKO EKAMBI! L'attaccante del Lione stacca su Gomez, ancora una volta distratto e in sacca il pallone crossato dalla destra da Faï sugli sviluppi di una rimessa laterale: 0-1!

Dal nulla spunta Toko Ekambi: il Camerun la sblocca

54' - ZAMBO ANGUISSA MANDA FAI A TU PER TU CON GAYE! Conclusione ravvicinata sull'esterno della rete: Camerun vicinissimo al 2-0!

57' - GOL DEL CAMERUN CON TOKO EKAMBI! Ancora lui! Fantastico inserimento mancino del "veronese" Hongla, che mette al centro per l'attaccante del Lione, il quale va via alla marcatura del sampdoriano Omar Colley e insacca buttando giù la porta: 0-2!

Toko Ekambi raddoppia su assist di Hongla: Gambia frastornato

72' - SINISTRO A GIRO DI ABOUBAKAR SU TRIANGOLO CHIUSO DA ZAMBO ANGUISSA: palla di poco a lato!

87' - CAMERUN VICINISSIMO AL TRIS! N'Jie, tutto solo, non supera Gayé sul pallonetto. Poi Aboubakar conclude alto a porta sguarnita.

Il momento social

Il migliore

Toko Ekambi. Doppietta che stende il Gambia da bomber vero. L'attaccante camerunense del Lione sonnecchia nel primo tempo prima di indossare i panni di man of the match a inizio ripresa.

Il peggiore

Gomez. Il centrale difensivo classe 2001 dei danesi dell'Horsens sarà pure un ottimo prospetto, ma al cospetto del Camerun le sue marcature sono perennemente in ritardo e "al burro". Prova ne é lo 0-1 (in cui lascia Toko Ekambi indisturbato nello stacco) ma anche in altre occasioni a tu per tu con Aboubakar.

