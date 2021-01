Anche contro l'Inter, nel derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia in programma martedì 26 gennaio, il Milan dovrà fare i conti con diverse assenze. I rossoneri si presentano all'appuntamento dopo la pesante sconfitta in campionato rimediata contro l'Atalanta. Rispetto alla sfida contro la Dea, Stefano Pioli ritroverà capitan Romagnoli al centro della difesa, ma rischia di dover fare i conti con una coperta corta soprattutto a centrocampo. Non convocati Tonali e Mandzukic. Vediamo, reparto per reparto, il borsino dei rossoneri in vista della stracittadina che mette in palio un posto in semifinale di Coppa Italia.