La Coppa Italia è quel trofeo che ad inizio anno viene sempre snobbato dalle grandi società, un obiettivo di portata secondaria, talvolta fastidioso quanto un sassolino dentro un sandalo. Poi si arriva pian piano verso il capolinea ed ecco che si ridisegna magicamente in un premio di consolazione o, nel caso di una stagione vincente, nella suggellazione di un dominio.

Quella che va in scena allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 11 maggio, pur costituendo uno degli scontri più nobili che il calcio italiano possa offrire, si dà il caso che sia una finale di Coppa Italia tra le possibili inappagate di questa stagione , a meno che l’Inter non riesca a piazzare la ruota davanti nella volata scudetto approfittando un eventuale tracollo finale dei cugini rossoneri.

Ad

per la prima volta dopo dieci anni rischia seriamente di terminare la stagione a mani vuote. La finale di Coppa Italia resta l’ultima occasione per salvare un’altra annata al ribasso delle aspettative del club. Con una differenza sostanziale rispetto alle tre precedenti: la conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, nonostante i numeri pongano l’atto iniziale di questa epoca-bis del livornese addirittura al di sotto delle brevi ma “fallimentari” avventure di Sarri e Pirlo. Tuttavia, un possibile trionfo all’Olimpico di Roma riuscirebbe veramente a cancellare tutti i dubbi? In alternativa, cosa tenere di buono da questa stagione? Chi ha più da perdere da questo confronto diretto è senza dubbio la Juventus, che. La finale di Coppa Italia resta l’ultima occasione per salvare un’altra annata al ribasso delle aspettative del club. Con una differenza sostanziale rispetto alle tre precedenti:, nonostante i numeri pongano l’atto iniziale di questa epoca-bis del livornese addirittura al di sotto delle brevi ma “fallimentari” avventure di Sarri e Pirlo. Tuttavia, un possibile trionfo all’Olimpico di Roma riuscirebbe veramente a cancellare tutti i dubbi? In alternativa, cosa tenere di buono da questa stagione?

Coppa Italia Finale fra deluse: Inter con rischio-scudetto, Juve con incubo "zero tituli" 18 ORE FA

Quanti trofei per stagione ha conquistato la Juventus dal 2012?

2011/2012 (Conte) 1 (Scudetto) 2012/2013 (Conte) 2 (Scudetto + Supercoppa) 2013/2014 (Conte) 2 (Scudetto + Supercoppa) 2014/2015 (Allegri) 2* (Scudetto + Coppa Italia) 2015/2016 (Allegri) 3 (Scudetto + C.Italia + Supercoppa) 2016/2017 (Allegri) 2* (Scudetto + Coppa Italia) 2017/2018 (Allegri) 2 (Scudetto + Coppa Italia) 2018/2019 (Allegri) 2 (Scudetto + Supercoppa) 2019/2020 (Sarri) 1 (Scudetto) 2020/2021 (Pirlo) 2 (Coppa Italia + Supercoppa) 2021/2022 (Allegri) ?

*finale Champions League

Allegri: "Con l'Inter finale stimolante. Siamo sfavoriti? Vediamo..."

Che voto dare al primo Allegri-bis?

Certo, la Coppa Italia potrebbe addolcire il giudizio finale, per cui è ancora presto dare un voto definitivo al primo Allegri-bis, che al momento si attiene sulla soglia della sufficienza. Eppure, una qualificazione neanche troppo sofferta alla prossima Champions League vale veramente l'investimento di 9 milioni all’anno?

Sottomarini gialli si sono rivelati tutt’altro che squadra modesta - e il sogno quasi mai accarezzato da novembre in poi di tornare a vincere il campionato. Anche nel caso in cui portasse alla Continassa l'unico trofeo per cui resta ancora in corsa, il confronto in bacheca resta negativo rispetto allo scudetto del 2019/2020 e al bis Coppa Italia e Supercoppa sotto la guida di un personaggio al suo vero e proprio esordio da allenatore. Al di là dell'esito in finale di Coppa, la prima stagione del secondo Max finisce sotto il banco degli imputati per l’uscita agli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal - anche se in fin dei conti isi sono rivelati tutt’altro che squadra modesta - e il sogno quasi mai accarezzato da novembre in poi di tornare a vincere il campionato. Anche nel caso in cui portasse alla Continassa l'unico trofeo per cui resta ancora in corsa,rispetto allo scudetto del 2019/2020 e al bis Coppa Italia e Supercoppa sotto la guida di un personaggio al suo vero e proprio esordio da allenatore.

SEI SODDISFATTO DELLA PRIMA STAGIONE DI ALLEGRI-BIS? Sì, a prescindere dalla finale di Coppa Italia Sì, ma solo se vince la Coppa Italia No, la qualificazione in Champions League non basta

Cosa ha sbagliato Allegri rispetto al ciclo precedente alla Juventus?

Cos’è mancato alla Juventus quest’anno? Sicuramente un po’ di fame e quel po’ di personalità in campo che hanno permesso al primo Allegri in bianconero di costruire un ciclo vincente culminato con il settimo scudetto di fila e le finali di Berlino e Cardiff, oltre ad altri svariati trofei. Acquolina che potrebbe tornare sulla bocca dei giocatori già dal prossimo anno, maggior ragione in caso di “zero titoli”. Ma serve, come minimo, un’idea di gioco: non si può presumere di vincere perché i singoli sono più forti, il killer instinct di Vlahovic necessita del meritato supporto da centrocampo in avanti.

Pirlo vs Allegri-bis, numeri a confronto

PIRLO (2020/2021) DATI ALLEGRI (2021/2022) 2 Titoli (Coppa Italia?) 4° Pos. campionato 3°/4° 2,15 Media punti 1,98* 108 Gol fatti 76* 50 Gol subiti 47*

*con 3 partite in meno

CHE COSA NON HA FUNZIONATO ALLA JUVENTUS? Giocatori Allenatore Dirigenza Preparatori atletici Niente, semplicemente una stagione transitoria

Perché continuare a dare fiducia ad Allegri e perché no

per gran parte della stagione alla Vecchia Signora è mancata una rosa al completo, a partire dall’infortunio di Va anche tenuto conto che, a partire dall’infortunio di Federico Chiesa - e mica solo alla Juventus si è sentita la sua mancanza - fino alle numerose fermate ai box di Paulo Dybala e ad un centrocampo spesso decimato.

profondo cambiamento nello staff tecnico. Concentriamoci ad esempio sull’ormai certo addio del preparatore atletico Simone Folletti, sempre a fianco di Allegri. E se stavolta dai piani alti, anziché optare per il terzo esonero consecutivo, non abbiano preferito lanciare un campanello d’allarme al mister? I giocatori sono arrivati (e ne arriveranno altri dal Aspetto che non è passato sottotraccia agli occhi della dirigenza, che ha già annunciato un. Concentriamoci ad esempio sull’ormai certo addio del preparatore atletico Simone Folletti, sempre a fianco di Allegri. E se stavolta dai piani alti, anziché optare per il terzo esonero consecutivo, non abbiano preferito lanciare un campanello d’allarme al mister? I giocatori sono arrivati (e ne arriveranno altri dal mercato estivo ), i milioni sono stati sborsati e i cordoni rimarranno ancora aperti da giugno in poi, d'ora in poi però serve l’impronta del mister.

Allegri ha affermato di voler aprire un nuovo ciclo vincente sotto la sua guida, ed è giusto dare continuità dopo un paio di grandi rivoluzioni in poco tempo, ma in un calcio che cambia alla velocità supersonica non è riproponendo i fasti del passato che si ritorna vincenti. Ma questo Max sembra averlo intuito: sono trascorsi cinque mesi dalle parole sui giovani che devono fare gavetta all’utilizzo di Miretti dal primo minuto contro il Venezia. E se il nuovo Allegri fosse un romanzo di formazione dal lieto fine?

ALLEGRI ALLA JUVENTUS ANCHE NEL 2023, SEI D'ACCORDO? Sì, il suo progetto ha bisogno di continuità No, non ha ottenuto abbastanza in rapporto a quanto viene pagato

Allegri: "Rimpianti? Vorrei rigiocare la Champions"

Serie A Criscito, dalle lacrime alla gioia: il rigore che ha deciso Genoa-Juve 07/05/2022 A 11:09