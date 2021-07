La corsa, il cuore, l'entusiasmo. Quanto ci è mancato Leonardo Spinazzola nella semifinale contro la Spagna . L'esterno giallorosso ha seguito la partita degli Azzurri dal divano di casa , assieme alla famiglia, dopo aver superato l'intervento riparatore al tendine d'Achille in Finlandia. Come un leone in gabbia, ha sofferto assieme ai suoi compagni la tremenda lotteria dei rigori.