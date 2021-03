L'Italia può consolarsi con la, con la squadra di Fonseca che è l'unica - tra Champions League ed Europa League - a strappare il pass per i quarti di finale. I giallorossi eliminano lo Shakhtar Donetsk e provano a salvare il movimento da un flop che già ora ha proporzioni clamorose . In attesa dei sorteggi per i quarti di finale, ecco tutte le squadre qualificate: attenzione ad Arsenal, Manchester United, Ajax e Villarreal, dentro anche Granada, Slavia Praga e Dinamo Zagabria. Niente da fare per ilche si è arreso ai: nonostante l'1-1 dell'andata a Manchester, al ritorno vincono gli inglesi 1-0 grazie al gol dell'ex Juventus. La vera sorpresa di giornata è però rappresentata dallache fa fuori il Tottenham di 3-0 ai supplementari e Spurs a casa.