Va in scena a Old Trafford la sfida di andata degli ottavi di finale tra Manchester United e Milan. Le due squadre si affrontano per la prima volta in Europa League dopo i 5 doppi precedenti tra Coppa dei Campioni e Champions League: in 4 occasioni a passare il turno sono stati i rossoneri, in una (la più recente, nel 2010) gli inglesi. Sia Solskjaer che Pioli si presentano all'appuntamento con l'infermeria piena e devono fare i conti con diverse assenze. Lunghissimo l'elenco degli indisponibili in casa Milan: mancheranno Ibrahimovic , Calhanoglu, Theo Hernandez, Romagnoli, Rebic, Bennacer e Mandzukic.