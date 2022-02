Il grande momento è arrivato. Ilva di scena alsognando l'impresa contro il. Certo non è più il Barcellona di una volta, che torna a giocare l'Europa League 18 anni dopo l'ultima apparizione (all'epoca si chiamava Coppa UEFA). La squadra diè ancora in fase di rodaggio, ecco che diventa un'occasione importante per gli uomini diche sognano grandi cose anche in Europa. Juan Jesus fa il terzino, in attacco c'è regolarmente Osimhen che recupera dopo la botta patita in allenamento . Alle sue spalle il tridente Insigne, Zielinski e Elmas che prende il posto di Politano infortunato. Nel Barcellona c'è quasi tutta la squadra titolare: tridente con Traoré, Aubameyang e Ferrán Torres.