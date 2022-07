La Francia, dopo aver demolito l'Italia nella partita d'esordio , vince anche la seconda sfida anche se in maniera più contenuta: le transalpine superano il Belgio per 2-1 e consolidano il primato nel Gruppo D, quando manca quindi soltanto una partita alla conclusione della fase a gironi e prima di passare all'eliminazione diretta

La cronaca

La partita si mette subito bene per le ragazze del ct Corinne Diacre. già al 6' infatti la Francia passa in vantaggio grazie al colpo di testa di Diani, che si insacca anticipando il portiere sull'assist di Karchaoui sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il VAR deve decidere se la posizione di Karchaoui è regolare o in fuorigioco, ma la rete viene poi convalidata. Il dominio delle transalpine dura mezz'ora, poi il Belgio replica con Cayman: il difensore riceve palla dalla fascia sinistra e la butta dentro alla prima vera occasione da gol per le belghe. Anche qui interviene il VAR per controllare un eventuale fuorigioco, ma il VAR conferma l'1-1. La Francia non ci sta e al 41' arriva il gol del risultato finale: Mbock Bathy svetta in area in mezzo alla difesa belga su un cross di Mateo, e segna, di nuovo di testa.

L'avanzata transalpina continua anche nel secondo tempo, seppur senza gol, finché il Belgio resta in 10. Viene espulsa infatti all'89' Tysiak per somma d'ammonizioni e causando anche un rigore, per un fallo di mano in area. Tuttavia, Renard va sul dischetto e il portiere Evrard para. Finisce dunque 2-1, anche se il divario poteva essere più ampio.

